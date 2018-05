Jeden skoczył z mostu, drugi rzucił się na pomoc. Zniknęli pod wodą

Akcja ratownicza na rzece Narew w Łomży. Z mostu do wody skoczył mężczyzna. Inny rzucił się na ratunek. Obaj zniknęli pod wodą. Akcja ratunkowa, w której oprócz straży pożarnej brał udział między innymi śmigłowiec policyjny, trwała w sobotę do późnych godzin wieczornych, by być wznowioną w niedzielę.