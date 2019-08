Iustitia żąda powołania komisji śledczej w sprawie wycieku danych o sędziach

Foto: Rafał Guz/PAP Video: tvn24

20.08 | Mamy do czynienia z grupą i obowiązkiem prokuratury jest to wyjaśnić. Nie jestem tak naiwny, żeby sądzić, że będzie to miało miejsce jutro lub pojutrze. Nie wierzę, że w chwili obecnej mamy do czynienia z niezależną prokuraturą. Prokuratura miałaby wyjaśniać to, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którego czele stoi Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro? Miałaby zaszkodzić swojemu szefowi? - powiedział Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w programie "Fakty po Faktach" w TVN24.

