"Sugeruje się, że wpłata była warunkiem operacji". Tłumaczenia po wpisie na temat marszałka Senatu

Video: tvn24

Schetyna: to wielki dzień i przełomowa decyzja Senatu

13.11 | Wszyscy mówili, że to się nie może udać, że to jest to na skraju niemożliwości, ale udało się. To wielki dzień i przełomowa decyzja - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, odnosząc się do wyboru Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu. Jego zdaniem izba wyższa parlamentu to miejsce, gdzie "normalność zaczyna wracać".

