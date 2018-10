Podejrzany o zamach na Skripala "odznaczony za ewakuację Janukowycza"

Foto: Bellingcat.com Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Rosyjska telewizja pokazuje mężczyzn poszukiwanych za...

W rosyjskiej telewizji pokazano wywiad z dwoma mężczyznami, przedstawiającymi się jako Aleksander Pietrow i Rusłan Boszyrow. Przekonywali, że to ich zdjęcia przedstawiła brytyjska policja jako podejrzanych o zamach na Siergieja Skripala i jego córkę. Przyznali, że byli w Salisbury, gdzie do zamachu doszło, ale pojechali tam tylko po to, by zobaczyć tamtejszą katedrę i nie mieli pojęcia, gdzie mieszka były agent KGB. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

