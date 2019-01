"Szok i smutek" w agendzie ONZ. Paweł Adamowicz "ukazał drogę, jaką należy podążać"

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) złożył kondolencje z powodu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przypominając o jego zaangażowaniu na rzecz uchodźców i migrantów.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu. W niedzielę wieczorem zaatakował go nożem w Gdańsku 27-letni Stefan W., który wtargnął na scenę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

UNHCR jest "zszokowana i zasmucona" śmiercią prezydenta Adamowicza - czytamy na stronie agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Adamowicz był bardzo odważnym, moralnym przywódcą, który ukazał drogę, jaką należy podążać, aby pomóc w integracji uchodźców i migrantów" - zaznaczyła w poniedziałek w oświadczeniu przedstawicielka UNHCR na Europę Środkową Montserrat Feixas.

Zauważyła jednocześnie, że zamordowany w niedzielę Adamowicz, choć za życia "otrzymywał maile z groźbami" z powodu swoich przychylnych uchodźcom poglądów, "nie zachwiał się w swoim przekonaniu, że integracja to korzystna dla wszystkich propozycja" dla Gdańska.

UNHCR przypomniało również, że zabity prezydent Gdańska, zainspirowany spotkaniem w 2016 r. z papieżem Franciszkiem, uruchomił w swoim mieście program integracji migrantów, który stał się modelem dla niektórych polskich miast.



