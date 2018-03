Ośmiu tureckich żołnierzy zginęło, a 13 zostało rannych w czwartek w walkach w Afrinie, kurdyjskiej enklawie na północnym zachodzie Syrii - poinformowała turecka armia. Kilku rannych jest w stanie krytycznym.

W pierwszym komunikacie turecka armia podała, że w starciach zginęło pięciu żołnierzy, a siedmiu zostało rannych. Następnie poinformowano o kolejnych trzech ofiarach śmiertelnych i sześciu rannych wśród żołnierzy.

Źródło: Wikipedia / Ermanarich Sytuacja w Syrii. Żółta enklawa w lewym górnym rogu to Afrin. Od pozostałych terenów kontrolowanych przez Kurdów oddziela je zielony obszar zajęty w 2016 roku przez tureckie wojsko

Nie ujawniono żadnych szczegółów na temat tych walk, ale prywatna turecka agencja prasowa Dogan poinformowała, że kurdyjscy bojownicy przygotowali zasadzkę na tureckie siły specjalne w okręgu Keltepe. Jak dodano, wysłany po rannych turecki śmigłowiec został trafiony i musiał zawrócić.

Ponad 580 ofiar we Wschodniej Gucie

Do syryjskiego Afrinu wyruszył konwój z pomocą humanitarną Konwój wiezie 430... czytaj dalej » Portal BBC News podał, że czwartek był najkrwawszym dniem dla tureckich wojsk, od kiedy 20 stycznia rozpoczęły one ofensywę "Gałązka Oliwna" przeciwko kurdyjskich bojownikom w Afrinie.



Tymczasem Rada Praw Człowieka ONZ, obradująca na dorocznej sesji w Genewie, ma omawiać w piątek sytuację panującą we Wschodniej Gucie, oblężonej przez siły syryjskie enklawie, położonej na wschód od stolicy Syrii, Damaszku, i kontrolowanej przez siły rebelianckie.



Już ponad 580 osób zginęło we Wschodniej Gucie, od kiedy siły rządowe wspomagane przez sojuszników, w tym głównie Rosję, zintensyfikowały bombardowania 18 lutego.

Z wnioskiem o debatę na temat Wschodniej Guty zwróciła się Wielka Brytania. W projekcie rezolucji, do którego dotarł Reuters, zdecydowanie potępiono uniemożliwianie dostaw pomocy humanitarnej i "powtarzające się ataki na placówki medyczne" - informuje BBC News.