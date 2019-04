Talibowie ogłaszają ofensywę. Zapowiadają "wyplenienie okupantów"

Talibowie ogłosili w piątek start swej wiosennej ofensywy w Afganistanie. W oświadczeniu opublikowanym w pięciu językach, w tym po angielsku, zapowiedzieli kontynuowanie walki, dopóki w kraju są zagraniczne siły.

Wiosenną ofensywę Taliban ogłasza co roku, a faktycznie nie zaprzestaje walki także w zimowych miesiącach. Celem ataków są siły bezpieczeństwa Afganistanu i wojska NATO, ale ofiarami pada także wielu cywilów. W poniedziałek w ataku talibów w pobliżu Bagramu - głównej bazy lotniczej USA w Afganistanie - zginęło trzech amerykańskich marines.

Po 17 latach wojny talibowie kontrolują obecnie połowę terytorium Afganistanu.

Talibowie zachęcają do "wyplenienia okupantów"

Eksplozja miny pułapki. Nie żyją amerykańscy żołnierze Trzej żołnierze... czytaj dalej » W opublikowanym przez nich oświadczeniu przekazano, że operacja będzie nosiła nazwę Al-Fath, czyli "zwycięstwo" - przekazał Reuters. Celem ofensywy ma być "wyplenienie okupantów, oczyszczenie naszej muzułmańskiej ojczyzny z korupcji oraz wprowadzenie islamskiego systemu chroniącego i służącego naszym wierzącym rodakom".

"Mimo, że duża część naszej ojczyzny została uwolniona od obcego najeźdźcy, wrogie siły okupacyjne nadal wywierają wpływ wojskowy i polityczny na nasz islamski kraj" - zaznaczono.

"Kluczową częścią operacji będzie przeciąganie na naszą stronę rodaków służących w armii i policji, które są wykorzystywane przez najeźdźców do własnych celów" - napisano w oświadczeniu. Dodano, że "w związku z tym, ponownie wzywamy żołnierzy służących we wrogich oddziałach do porzucenia bezsensownej wrogości oraz daremnego oporu i by dołączyli do mudżahedinów, uzyskując gwarancję ochrony życia i zdrowia".

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Afganistan i jego stolica Kabul

"Oni obstają przy wojnie. Widzimy to codziennie"

10 dzieci zginęło w amerykańskim nalocie. Siły USA: talibowie celowo kryją się wśród cywilów 13 cywilów, w tym... czytaj dalej » Wiosenną ofensywę ogłoszono, mimo że trwają przygotowania do rozmów pokojowych, mających się rozpocząć w przyszłym tygodniu w Katarze, gdzie Taliban ma swoje przedstawicielstwo polityczne.

W Kabulu Wysoka Rada Pokoju - gremium rządowe utworzone przed laty, by prowadzić rozmowy pokojowe z siłami antyrządowymi - potępiła ogłoszenie wiosennej ofensywy, podkreślając, że każe to powątpiewać w szczerość zapewnień Talibanu o poszukiwaniu pokojowego rozwiązania konfliktu.

- Oni obstają przy wojnie. Widzimy to codziennie - powiedział zastępca szefa Rady Atta-u-Rahman Saleim.

Specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Chalilzad, który prowadzi negocjacje pokojowe z talibami, wzywa ich, by zaakceptowali zawieszenie broni i rozmawiali bezpośrednio z rządem w Kabulu. Jednak talibowie zdecydowanie odmawiają, postrzegając kabulski rząd jako marionetkę USA. Na spotkaniu w Katarze talibowie są gotowi rozmawiać z wysłannikami Kabulu tylko jak ze "zwykłymi Afgańczykami", a nie przedstawicielami rządu - pisze Associated Press.

Wojna z talibami

Talibowie rządzili w Afganistanie przed inwazją sił USA, która była odpowiedzią na zamachy z 11 września 2001 roku. W ostatnich latach ich pozycja umocniła się i udaje im się niemal codziennie przeprowadzać ataki na afgańskie siły bezpieczeństwa.

Chcą oni obalić wspierany przez Zachód rząd w Kabulu, by przejąć władzę i wprowadzić w kraju prawo szariatu. Przeciwko afgańskiemu rządowi walczy także lokalna filia dżihadystycznego tak zwanego Państwa Islamskiego, a także powiązana z talibami siatka Hakkaniego.

W Afganistanie znajduje się obecnie około 14 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Pomimo ich obecności, a także pomimo amerykańskiej pomocy wojskowej, szkoleniowej i finansowej dla afgańskiej armii, ultrakonserwatywny islamski ruch talibów nadal kontroluje około połowy terytorium Afganistanu.

Źródło: PAP/DPA Talibowie i tzw. państwo islamskie w Afganistanie