Zestrzelony w Afganistanie 31 lat temu. Rosjanie odnaleźli swojego pilota

Video: Archiwum Reuters

Armia Czerwona opuszcza Afganistan

27.07 | Wojska radzieckie wkroczyły do Afganistanu w ostatnich dniach 1979 roku, żeby wesprzeć swoje marionetkowe władze w Kabulu. Coś, co miało być krótką interwencją na wzór tej np. w Czechosłowacji, przerodziło się w trwającą dziewięć lat krwawą wojnę. Długa wojna partyzancka ze zbrojonymi przez Zachód mudżahedinami stanowiła wielkie obciążenie dla ZSRR i przyczyniła się do rozpadu imperium. Ostatecznie Armia Czerwona wycofała się na początku 1989 roku.

