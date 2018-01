Wcześniejszy bilans ofiar mówił o 40 zabitych i 140 rannych. Przekazał go wczesnym popołudniem rzecznik ministerstwa zdrowia Wahid Madżroh.

Atak na hotel w Kabulu. Bilans ofiar się zwiększa Co najmniej 40... czytaj dalej » Do ataku doszło w części Kabulu, w której mieszczą się ambasady i budynki rządowe, między innymi dawna siedziba ministerstwa spraw wewnętrznych. Resort ten podał, że ładunek wybuchowy był ukryty w karetce pogotowia. Eksplodował, gdy ambulans podjechał pod policyjny punkt kontrolny.

Według zastępcy rzecznika MSW Nasrata Rahimiego napastnik został przepuszczony na pierwszym punkcie kontrolnym, gdyż powiedział funkcjonariuszom, że wiezie pacjenta do pobliskiego szpitala. Zdetonował ładunek przy kolejnym.

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid poinformował, że ataku dokonał jego ruch.

Nad miejscem wybuchu długo unosiła się ogromna chmura ciemnego dymu. W wyniku eksplozji zatrzęsły się budynki znajdujące się kilkaset metrów dalej.

Kondolencje na Twitterze złożył polski MSZ. "Składamy kondolencje wszystkim bliskim ofiar i wszystkim Afgańczykom. Polska absolutnie potępia wszystkie formy ataków terrorystycznych" - napisano.

We are shocked by the deadly attack in #Kabul.



We pay our sincere condolences to the close ones of the victims and to all the people of #Afghanistan. #Poland absolutely condemns all forms of terrorism.

