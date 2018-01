Co najmniej 40 osób zginęło w sobotnim ataku na hotel Intercontinental w stolicy Afganistanu, Kabulu - poinformowały w czwartek afgańskie władze i źródła dyplomatyczne. Wśród zabitych jest 25 Afgańczyków i 15 cudzoziemców, w tym czterech Amerykanów.

Napastnicy ginęli jeden po drugim. 12 godzin w oblężonym hotelu Co najmniej 14... czytaj dalej » Wcześniejszy bilans mówił o 14 zabitych obcokrajowcach i ośmiu Afgańczykach.



Do ataku na hotel Intercontinental - jeden z dwóch tej klasy w afgańskiej stolicy - doszło w sobotę wieczorem 20 stycznia, gdy odbywała się tam międzynarodowa konferencja informatyczna.

Napastnicy zlikwidowani

Trzech uzbrojonych napastników wdarło się do hotelu przez kuchnię. Ich pojawienie się wywołało panikę wśród gości hotelu. Napastnicy wzięli zakładników spośród personelu i gości. Walka z siłami bezpieczeństwa trwała kilkanaście godzin. Wszyscy napastnicy zostali zlikwidowani. Do ataku przyznali się talibowie.



Resort spraw wewnętrznych Afganistanu potwierdził, że kilka dni wcześniej otrzymał z ambasady USA w Kabulu ostrzeżenie o planowanym ataku na jeden z luksusowych hoteli w mieście. Atak miał osłabić zaufanie ludności do obecnych władz Afganistanu, wykazując ich bezradność wobec terroryzmu.