Dwaj amerykańscy żołnierze zginęli w Afganistanie. Ich rodziny jeszcze nie wiedzą

Dwaj amerykańscy żołnierze zginęli w środę w Afganistanie - poinformowała w oświadczeniu misja NATO Resolute Support. Nastąpiło to dzień po wizycie w Kabulu sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który rozmawiał z afgańskimi władzami o wysiłkach na rzecz pokoju.

Zaatakowali autobus z urzędnikami. "Straciliśmy czterech naszych kolegów" Co najmniej... czytaj dalej » Nie podano żadnych szczegółów ani nazwisk zabitych ze względu na to, że o ich śmierci nie zostały jeszcze poinformowane rodziny. Agencja Associated Press zauważa, że nie jest jasne, czy śmierć dwóch Amerykanów nastąpiła w bezpośredniej konsekwencji konfliktu zbrojnego w Afganistanie.



Łącznie z obecnymi ofiarami, w Afganistanie - według danych ONZ i amerykańskiego rządu - zginęło co najmniej sześciu żołnierzy Stanów Zjednoczonych od początku roku, co najmniej 65 od 2015 roku, gdy rozpoczęła się obecna misja szkoleniowo-doradcza NATO, a ponad 2,4 tys. od 2001 roku, gdy w Afganistanie rozpoczęła się międzynarodowa interwencja wojskowa.



Według agencji dpa, która jednak nie powołuje się na żadne konkretne źródło, w 2019 roku w Afganistanie zginęło dotychczas dziewięciu żołnierzy USA.

Pompeo z wizytą w Afganistanie

We wtorek w Kabulu przebywał szef amerykańskiej dyplomacji Pompeo, który w rozmowach z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim i innymi wysokimi przedstawicielami władz omawiał kwestię trwających wysiłków pokojowych i bezpieczeństwa.



Pompeo wyraził nadzieję na wypracowanie porozumienia pokojowego z talibami przed afgańskimi wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na wrzesień.

Źródło: PAP/EPA/Ron Przysucha / US STATE DEPARTMENT / HANDOUT Niespodziewana wizyta Mike'a Pompeo w Afganistanie

Rokowania pokojowe z talibami

Bez rządu, za to z talibami. W Moskwie o przyszłości Afganistanu "Okupacja... czytaj dalej » W sobotę w Katarze ma się rozpocząć kolejna, siódma runda rozmów pokojowych między przedstawicielami USA i talibów. Rokowania mają doprowadzić do zakończenia toczącego się od wielu lat konfliktu zbrojnego w Afganistanie. Oczekuje się, że strony skupią się na wysuwanym przez talibów postulacie wycofania z kraju sił międzynarodowych oraz na żądaniu USA, by talibowie przestali przeprowadzać ataki.



Talibowie odmawiają negocjowania z afgańskim rządem, zarzucając mu, że jest marionetką USA, zastrzegli jednak, że będą rozmawiać z członkami rządu, jeśli przybędą na rozmowy jako zwykli Afgańczycy.



W Afganistanie stacjonuje ok. 20 tys. zagranicznych żołnierzy, w większości z USA w ramach natowskiej misji Resolute Support, której celem jest szkolenie i wspieranie afgańskich sił bezpieczeństwa oraz doradzanie im. Część sił USA przeprowadza operacje antyterrorystyczne.

Źródło: PAP / TVN24 Talibowie w Afganistanie