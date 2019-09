"Standardy gangsterskie, sycylijskie, z Corleone"

Video: tvn24

"Państwo polskie jest w tej sytuacji absolutnie ośmieszone"

29.09| - Myśmy zobaczyli gangstera, sutenera, bandytę, obwieszonego złotem i pierścieniami, który dzwoni do urzędującego szefa Najwyższej Izby Kontroli z pytaniem, co ma zrobić z dziennikarzem, który do niego przyszedł - mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Senatu dr hab. Marek Migalski. Odniósł się w ten sposób do sytuacji przedstawionej w reportażu, kiedy to dziennikarz Bertold Kittel wszedł do kamienicy wynajmowanej przez Banasia i spotkał tam jednego z krakowskich przestępców.

»