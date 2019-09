Adwokat: nie słyszałam, żeby organy podatkowe akceptowały zaniżanie ceny najmu przed sprzedażą

Video: tvn24

Migalski: normalna sytuacja byłaby taka, że pan Banaś jutro...

24.09 | Politolog Marek Migalski przekonywał w "Faktach po Faktach", że "normalna sytuacja byłaby taka, że pan Banaś jutro posypałby głowę popiołem, stanąłby w worku pokutnym i powiedział 'zapomnijcie o mnie, już nigdy się więcej nie pokażę wam na oczy'". - Tylko w związku z tym, że żyjemy w nienormalnej sytuacji, to on po 13 października (data wyborów parlamentarnych - przyp. red.), jeśli PiS wygra, pojawi się z urlopu, zamelduje się po to, żeby służyć PiS-owi przez następne sześć lat. A to oznacza, że 13 października to są fundamentalne wybory - stwierdził.

