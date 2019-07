Adwokat chciała przekupić koleżankę. Ma iść do więzienia

Sprinterka Ewa Swoboda i kulomiot Konrad Bukowiecki awansowali do finałów lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23 w szwedzkim Gavle. Oboje zrobili to w wyśmienitym stylu, nie pozostawiając złudzeń, kto jest faworytem do złotego medalu. W piątek oboje będą bronili tytułów wywalczonych dwa lata temu w Bydgoszczy. zobacz więcej »