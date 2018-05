Kim grozi odwołaniem spotkania, Trump nominuje ambasadora

Foto: Reuters TV Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

09.08.2017

- Amerykanie nie chcą tej wojny. To nie jest dobre rozwiązanie z wielu powodów: operacyjnych, wojskowych, politycznych czy geostrategicznych. W ogóle ta wojna nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, bo zagrożenia dla pozycji USA są inne. Na Pacyfiku dotyczy to relacji handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi oraz pozycji geostrategicznej - powiedział w "Faktach z zagranicy" TVN24 BiS dr Jacek Bartosiak z Potomac Foundation w Waszyngtonie. Dodał, że Korea Północna w tych relacjach nie była dla USA istotna, ale stała się przez zagrożenie, jakie może nieść dla Guam. - Bez tej bazy, Amerykanie nie panują nad zachodnim Pacyfikiem, zatem nie kontrolują głównych szlaków komunikacyjnych - zaznaczył Bartosiak. - Czytam komentarze. że Kim Dzong Un jest psychicznie chory, infantylny, ale on chce, żeby go traktować serio i może zdecydować się na krok desperacki - ocenił przywódcę Korei Północnej Marek Ostrowski, komentator TVN24 BiS z tygodnika "Polityka". W jego opinii, w XX wieku byli przywódcy, którzy decydowali się na takie działania, wbrew swojemu otoczeniu - Paradoksalnie, w jakiś sposób, Donald Trump też jest człowiekiem niedojrzałym, niedoświadczonym w misji publicznej i również potrzebuje jakiegoś sukcesu - dodał Ostrowski.

