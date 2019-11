Adam Pieczyński laureatem Nagrody Specjalnej Radia ZET "Dziennikarz Dekady"





Adam Pieczyński, redaktor naczelny TVN24 i wiceprezes zarządu TVN Discovery Polska, został laureatem Nagrody Specjalnej Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz Dekady". Nagroda ta została ustanowiona z okazji "30. rocznicy uzyskania przez Polskę wolności", a uhonorowano nią troje dziennikarzy, którzy "stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa", a także "wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem".

Poza Adamem Pieczyńskim nagrodzeni zostali Bianka Mikołajewska i Paweł Reszka.



Nagroda Specjalna Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz Dekady" ustanowiona została z okazji "30. rocznicy uzyskania przez Polskę wolności". Otrzymało ją troje dziennikarzy, którzy "w ramach swojej działalności w latach 2009-2019 stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa, wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem, przestrzegali etyki zawodowej, a ich materiały cieszyły się uznaniem społecznym i miały istotny wkład w postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości".

Wyróżnienie nawiązuje do przyznanej w 2010 roku nagrody "Dziennikarz XX-lecia". Otrzymał ją wtedy redaktor naczelny tygodnika "Polityka" Jerzy Baczyński.

Adam Pieczyński



Adam Pieczyński, absolwent iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego, z TVN związany jest od 2000 roku. Powierzono mu wówczas stworzenie pierwszego w Polsce kanału informacyjnego w Polsce - TVN24. Objął funkcję redaktora naczelnego stacji, którą pełni do dzisiaj, łącząc ją ze stanowiskiem redaktora naczelnego "Faktów" TVN.

Swoją karierę dziennikarską rozpoczął w 1981 roku w Polskim Radiu, skąd zwolniono go po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1983-94 początkowo współpracował z hiszpańskim dziennikiem "El Pais", a później został jego korespondentem (pod pseudonimem Piotr Adamski).

W 1992 roku powrócił do Polskiego Radia, gdzie początkowo był wydawcą, a następnie zastępcą redaktora naczelnego redakcji informacyjnej. Dwa lata później został redaktorem naczelnym "Wiadomości" TVP1, pełniąc tę funkcję do 1996 roku, kiedy został redaktorem naczelnym redakcji informacji RTL7. Po czterech latach dołączył do zespołu TVN.

Redaktor naczelny TVN24 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród nominowanych do Nagrody Specjalnej "Dziennikarz Dekady" znaleźli się dziennikarze TVN i TVN24: korespondent i autor reportaży Wojciech Bojanowski, dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel oraz dziennikarka prowadząca program "Kropka nad i" Monika Olejnik.

Bianka Mikołajewska

Bianka Mikołajewska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. W 1998 została radną Rady Miejskiej w Łodzi z listy SLD. Latem 2001 roku odeszła z klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w październiku tego samego roku zrezygnowała z mandatu w związku z decyzją o wyborze zawodu dziennikarza i przeprowadzką do Warszawy.

Obecnie jest wicenaczelną i szefową zespołu śledczego OKO.press. W latach 2000-2013 była dziennikarką tygodnika "Polityka", krótko również "Gazety Wyborczej", a od wiosny 2016 roku - OKO.press.

Mikołajewska jest również Dziennikarką Roku Grand Press 2016 oraz laureatką kilkunastu innych nagród dziennikarskich, między innymi Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne, Nagrody Radia Zet imienia Andrzeja Woyciechowskiego, Nagrody imienia Dariusza Fikusa, kilku nagród i wyróżnień Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Paweł Reszka

Paweł Reszka to dziennikarz polityczny. W latach 2003-2006 był korespondentem zagranicznym dziennika "Rzeczpospolita" w Moskwie. Później, w latach 2006-2009, był szefem działu śledczego w "Dzienniku. Polska Europa Świat", a w latach 2013-2017 pracował w redakcji "Tygodnika Powszechnego". Od stycznia 2017 roku był dziennikarzem "Newsweek Polska". W lutym 2019 przeszedł do tygodnika "Polityka", gdzie został szefem działu krajowego.

Jest laureatem Nagrody imienia Dariusza Fikusa za 2005 rok, Nagrody imienia Andrzeja Woyciechowskiego w 2010 roku za cykl tekstów o katastrofie smoleńskiej (wspólnie z Michałem Majewskim) i wyróżnienia honorowego jury Nagrody Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego w 2018 roku za książkę "Mali bogowie 2".

Dwukrotnie został nagrodzony w plebiscycie "MediaTory", w którym głosują studenci dziennikarstwa z całej Polski. W 2008 i 2016 roku otrzymał tę nagrodę w kategorii ProwokaTOR (wspólnie z Michałem Majewskim).

W swojej karierze wydał również kilka książek - "Miejsce po imperium", "Daleko od Wawelu" i "Daleko od miłości" (wspólnie z Michałem Majewskim), "Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy", "Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy", "Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy" oraz "Czarni".

Nagroda imienia Andrzeja Woyciechowskiego

Nagroda Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego przyznawana jest corocznie. Nominację w tym roku otrzymali między innymi Tomasz Patora i Patryk Szczepaniak, autorzy reportażu "Superwizjera" TVN "Chore bydło kupię", wyemitowanego 26 stycznia 2019 roku.

Listę nominowanych wskazała kapituła nagrody oraz kolegia redakcyjne zaproszonych mediów informacyjno-publicystycznych.

Nagroda Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego po raz pierwszy została przyznana w 2005 roku, w piątą rocznicę śmierci swojego patrona. Jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. W Kapitule Konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele polskiego dziennikarstwa i rynku mediów oraz Katarzyna Radziwiłł - córka Andrzeja Woyciechowskiego.

W poprzednich dwóch latach z rzędu wyróżnienie trafiało do autorów reportaży "Superwizjera" TVN: w 2017 do Wojciecha Bojanowskiego za "Śmierć w komisariacie", a w 2018 roku do Bertolda Kittela, Anny Sobolewskiej i Piotra Wacowskiego, autorów reportażu "Polscy neonaziści".

Andrzej Woyciechowski był dziennikarzem. W latach studenckich prowadził warszawski kabaret "Stodoła", pisał również teksty piosenek, między innymi dla Magdy Umer. W stanie wojennym nawiązał współpracę z francuską agencją prasową Agence France Presse, z sekcją polską BBC, a także Radiem Wolna Europa. 1990 roku założył Radio Gazeta, które szybko zamieniło nazwę na Radio ZET.