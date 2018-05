"Wolność". Oto najlepsze polskie zdjęcie roku

Główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2018 za zdjęcie roku otrzymał Adam Lach. Nagrodzona fotografia przedstawia uczestników protestów przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Zdjęcie powstało w lipcu 2017 roku przed Pałacem Prezydenckim.

- Wybraliśmy to zdjęcie, bo przypomniało nam o czymś niesamowicie ważnym - o wolności, wolności słowa, wolności, aby kochać. Pamiętajmy o tym, że wolność jest podstawą każdej demokracji - powiedział o nagrodzonym zdjęciu przewodniczący jury Grand Press Photo 2018 Stefano De Luigi podczas czwartkowej gali w warszawskim Kinie Praha.

Zwycięskie zdjęcie przedstawia uczestników protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Powstało 24 lipca 2017 roku w trakcie demonstracji przeciwko zmianom w sądownictwie. Jak podkreślił De Luigi, jury w nagrodzonym zdjęciu zobaczyło obraz "Wolność wiodąca lud na barykady" Delacroix.

Źródło: PAP/Adam Lach Zdjęcie roku

Odbierając nagrodę Adam Lach z Napo Images podkreślił, że "u nas w kraju ewidentnie nadchodzi jakaś rewolucja - czy to kulturalna, czy społeczna. Wszyscy się zmieniamy i widzimy to tak naprawdę". Zaapelował również do kolegów z branży, żeby fotografować to, co dzieje się w naszym kraju.

- On jest dzisiaj w takim momencie, że - mam wrażenie - ludzie potrzebują naszych opowieści, bo one są rzetelne, prawdziwe, przede wszystkim wspierane naszą etyką zawodową. Ja mogę też apelować, żebyśmy robili jeszcze więcej (...), bo nasz kraj tego dzisiaj potrzebuje - rzetelnego opowiadania" - powiedział Lach.

Jako zwycięzca nagrody głównej Grand Press Photo Lach otrzyma 10 tysięcy złotych.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Główną nagrodę za zdjęcie roku otrzymał Adam Lach

Prawie pięć tysięcy zgłoszonych prac

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono około 4,8 tysiąca prac, a do finału zakwalifikowało się 65 zdjęć pojedynczych i 15 reportaży. O nagrody walczyło w sumie 76 fotografów.

Nagrodzono między innymi o zdjęcia pojedyncze. W kategorii "Wydarzenia" zwyciężył Marcin Zaborowski ("National Geographic Polska") za fotografię kobiety z grupy uchodźców Rohingja stojącej przy namiocie straży granicznej w Bangladeszu, w którym wydawane są przepustki do pobliskiego punktu tranzytowego. "Cała historia" na zdjęciu roku. Oto zwycięzcy Grand Press Photo Główną nagrodę w... czytaj dalej »

W kategorii "Życie codzienne" wybrano zdjęcie z imprezy punków w miejscu zwanym dżunglą niedaleko dworca PKP w Katowicach autorstwa Adama Tuchlińskiego ("Newsweek Polska").

Z kolei w kategorii "Ludzie" zwyciężyła Konstancja Nowina Konopka (Agencja Fotograficzna Edytor), która fotografię wykonała w irańskim autobusie podzielonym z przyczyn kulturowo-religijnych na część dla kobiet i mężczyzn.

"Sport" to kategoria, w której główna nagroda przypadła Tymonowi Markowskiego (freelancerowi z Forum Polska Agencja Fotografów). Przestawił on Marynę Kylypko z Ukrainy podczas kwalifikacji w skoku o tyczce kobiet na Mistrzostwach Europy U23 w Lekkiej Atletyce.

Najlepsze zdjęcia w kategorii "Środowisko" wykonał Dominik Werner (Testigo Documentary) - uwiecznił on harwester torujący drogę przez las po nawałnicy, która powaliła setki hektarów drzew.

Tomasza Lazara za zdjęcie modelki przed wyjściem na pokaz Armani Prive Haute Couture Fall 2017 w Paryżu nagrodzono w kategorii "Kultura i sztuka".

Najlepszy portret - 25-letniej Barbary, studentki z Krakowa, uczestniczki kilku czarnych marszów - wykonał Michał Korta.

Nagrody dla fotoreportaży

Nagrodzono także fotoreportaże. Tutaj w kategorii "Wydarzenia" triumfował Michał Dyjuk (Forum Polska Agencja Fotografów), który uwiecznił zamieszki w Hamburgu podczas szczytu G20, czyli spotkania przywódców największych potęg gospodarczych świata. "Jego oczy były wyblakłe". Rozmowa z autorką zdjęcia roku Skazany za... czytaj dalej »

Za reportaż pokazujący niepełnosprawnych, którzy starają się żyć normalnie, czyli także pracować, w kategorii "Życie codzienne" nagrodzony został Krzysztof Gołuch ("Przegląd Lokalny").

Z kolei cykl portretów polskich górali autorstwa Bartłomieja Jureckiego ("Tygodnik Podhalański"), doceniono w kategorii "Ludzie".

W kategorii "Środowisko" jury wybrało pracę Jacka Kusza ("Dzikie Życie", NadWisłą24.pl) i nagrodziło jego reportaż z protestów i blokad mających powstrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej.

W kategorii "Kultura i rozrywka" triumfował Tomasz Lazar, autor reportażu zrealizowanego w trakcie Halloween w parkach rozrywki w Niemczech.

Za najlepszy "Projekt dokumentalny" uznano "Igor: zespół kociego krzyku" o 19-letnim chłopcu cierpiącym na rzadką chorobę genetyczną. Autorem pracy jest Dawid Stube.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Jest dużo zdjęć pokazujących to, co się w Polsce dzieje, które pewnie przejdą do historii:

Doceniono także najmłodszych adeptów sztuki fotograficznej, którym przyznano nagrody w kategorii Young Poland. Tutaj triumfowały Zuzanna Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego ("Zdjęcia pojedyncze") oraz Jadwiga Janowska z Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie ("Fotoreportaż").

Z kolei za najlepszą Photo Book uznano "9 Gates of No Return" Agaty Grzybowskiej, przedstawiającą dziewięć osób, które z różnych przyczyn postanowiły porzucić życie w mieście i osiedlić się w Bieszczadach. Grand Press Photo rozstrzygnięte. Syryjski dramat na "Zdjęciu roku" Maciej Moskwa z... czytaj dalej »

Grand Press Photo

Przewodniczącym jury Grand Press Photo 2018 był Stefano De Luigi - włoski fotograf z agencji VII, nagrodzony między innymi nagrodą World Press Photo. Zgodnie z regulaminem konkursu to jego głos był decydujący przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Oprócz niego w jury znaleźli się Beata Łyżwa-Sokół ("Gazeta Wyborcza"), Arkadiusz Gola ("Dziennik Zachodni"), Peer Grimm (Deutsche Presse-Agentur), Andrej Reiser oraz Andrzej Zygmuntowicz.

Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn "Press". To konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.