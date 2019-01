"My, jako naród, musimy okazać teraz Jurkowi Owsiakowi wielkie wsparcie"

Ja tak to interpretuję, że to jest powiedzenie przez Jurka Owsiaka, że on jest wartością dla nas wszystkich i to naród ma teraz zdecydować, co z nim dalej będzie - komentował w rozmowie z TVN24 decyzję Owsiaka o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Adam Bodnar. - My, jako naród, musimy mu teraz okazać wielkie wsparcie - dodał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przed siedzibą WOŚP też #MuremZaOwsiakiem. "Bo obiecywał do końca świata i o jeden dzień dłużej" Siedziba WOŚP... czytaj dalej » W poniedziałek Jerzy Owsiak poinformował, że w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza składa rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nie będąc już szefem Fundacji, dalej będę dla niej pracował (...), ale już nie będę podejmował żadnych decyzji - dodał.

"Zarząd przyjmuje do wiadomości rezygnację Jerzego Owsiaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji WOŚP. Jerzy Owsiak pozostaje członkiem Zarządu Fundacji. Do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu Fundacji funkcję prezesa zarządu pełnić będzie Piotr Burczyński - Wiceprezes Zarządu Fundacji WOŚP" - czytamy w uchwale, którą przyjęto jednogłośnie.

Zaraz po poniedziałkowej konferencji prasowej Owsiaka wiele osób zaczęło namawiać go do zmiany decyzji. Internauci w swoich wpisach zaczęli używać hashtagu #MuremZaOwsiakiem, bo - jak przypominają - "mieliśmy grać do końca świata i jeden dzień dłużej".

"Jako naród musimy mu teraz okazać wielkie wsparcie"

"Do końca świata i jeden dzień dłużej!". Internauci nie przyjmują rezygnacji, stają #MuremZaOwsiakiem "Jurek, nie... czytaj dalej » Decyzję Owsiaka komentował we wtorek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

- Ja tak to interpretuję, że to jest powiedzenie przez Jurka Owsiaka, że on jest wartością dla nas wszystkich i że to naród ma teraz zdecydować, co z nim dalej będzie - ocenił w rozmowie z TVN24.

- Wydaje mi się, że to jest też takie oddanie się do dyspozycji na zasadzie: ja nie mogę być sam w tej misji. Że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że jest organizowana Orkiestra, ma ona wysoki poziom zaufania społecznego, ludzie oddają swoje oszczędności, żeby wesprzeć cel Fundacji, ale też ludzie wspierają Jurka Owsiaka w walce z tym, czego on codziennie doświadcza – mówił. – On będąc osobą publiczną każdego dnia doświadcza fali mowy nienawiści - wskazywał.

- My, jako naród, musimy mu teraz okazać wielkie wsparcie - dodał.

Oglądaj Wideo: Martyna Olkowicz/Fakty po południu Akcja "Murem za Owsiakiem". Bodnar: musimy mu teraz okazać wielkie wsparcie