Bodnar o sygnałach, które "stwarzają poczucie zagrożenia dla dyrektorów i nauczycieli"





»

Niepokoi mnie to, że akcja, która odpowiada podstawie programowej i temu, czego się powinno uczyć w szkole, jest tak bardzo mocno atakowana - powiedział w "Faktach po Faktach" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odnosząc się do Tęczowego Piątku. Dodał, że w wielu szkołach tego typu akcje w ogóle się nie odbywają, bo nauczyciele obawiają się postępowania dyscyplinarnego albo kontroli.

"Słysząc tyle hejtu w swoją stronę, człowiek myśli, że to nie jest okej" Celem jest... czytaj dalej » Tęczowy Piątek to zainicjowana przez Kampanię Przeciw Homofobii cykliczna akcja odbywająca się od czterech lat w ostatni piątek października. Ma promować tolerancję wobec osób LGBT w szkołach.

Akcję krytykuje między innymi episkopat, ultrakonserwatywny Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, Rzecznik Praw Dziecka, a także oświatowa "Solidarność" w Toruniu.

"Niepokoi mnie, że akcja jest tak bardzo mocno atakowana"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ocenił w "Faktach po Faktach", że to ciekawa akcja adresowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, która "ma na celu pokazać, że wśród uczniów mogą być osoby nieheteronormatywne, osoby które poszukują swojej tożsamości i to, że im się należy wsparcie, szacunek, akceptacja w ich środowisku".

Przyznał, że niepokoi go to, że akcja, która jego zdaniem "odpowiada podstawie programowej i temu, czego się powinno uczyć w szkole, jest tak bardzo mocno atakowana".

Odniósł się do słów małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" powiedziała, że uczniowie nie mogą "oddolnie" organizować Tęczowych Piątków.

Tłumaczyła, że gdy dostaje zgłoszenie o "oddolnych inicjatywach", "dzwoni do dyrektora" i "obliguje go do podjęcia stosownych działań". "Otrzymuję odpowiedzi, że zorganizowali spotkanie z uczniami, wskazując im na zagrożenia, i że wyczulają swoich nauczycieli, żeby odpowiednio reagowali" - powiedziała "Naszemu Dziennikowi".

- Nie wiem, co pani kurator ma na myśli, na czym powinny te reakcje polegać - skomentował w "Faktach po Faktach" Bodnar.

Jedyny taki piątek w roku. Nauczyciele z tęczowymi przypinkami i gratulacje od księdza - Nasza szkoła... czytaj dalej » W jego ocenie, "tego typu sygnały, które idą ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, kuratoriów oświaty, Kościoła katolickiego niestety stwarzają poczucie zagrożenia dla dyrektorów i nauczycieli".

- W wielu szkołach tego typu akcje w ogóle się nie odbywają, bo oni (nauczyciele-red.) wiedzą, że za chwilę będą mieli jakieś albo postępowania dyscyplinarne, albo będą prowadzone jakieś kontrole z trudnymi do wytłumaczenia i przeanalizowania konsekwencjami - zauważył Bodnar.

"Wręcz zachęcaliśmy szkoły, żeby promowały odpowiednie podejście"

Rzecznik Praw Dziecka napisał na Twitterze: "Szkoła musi być wolna od ideologii, która skrywa się za tolerancją. Dyrektorzy muszą tego pilnować, MEN ich kontrolować. Rodzice mogą żądać przestrzegania prawa do wychowania (...)".

W czwartek wystosował list otwarty "o prawach dziecka do życia i wychowania w rodzinie". Czytamy w nim m.in.: "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami – tak z kolei głosi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".

- Tak mówi aktualny Rzecznik Praw Dziecka. Pamiętam, że jak zaczynałem kadencję (RPO) to miałem duży zaszczyt podpisać i wydać wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem (RPD w latach 2008-2018) deklarację, gdzie wręcz zachęcaliśmy szkoły do tego, żeby promowały odpowiednie podejście do edukacji antydyskryminacyjnej, żeby walczyły o prawo do szacunku dla każdego ucznia - komentował w "Faktach po Faktach" Bodnar.

- Wskazywaliśmy, że to jest wręcz obowiązkiem szkoły, aby być otwartym na promocję i tolerancję dla różnego rodzaju grup i osób, które mogą być szykanowane - dodał.