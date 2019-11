Bodnar: decyzja prokuratury w sprawie szubienic wysyła jasny sygnał

Video: Fakty TVN

Prokuratura przedłuża śledztwo w sprawie zdjęć europosłów na...

17.05 | Zdjęcia europosłów wiszące na szubienicach to twardy orzech do zgryzienia dla prokuratury. Widać co i na czym wisi, widać kto wiesza, słychać też dokładnie co mówi, ale prokuratorom wciąż brakuje dowodów. Przedłużyli oni śledztwo do 26 listopada. Opozycja zauważa, że w kalendarzu to będzie akurat już po wyborach.

