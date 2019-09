RPO składa sprawozdanie, burza na sali. "Takiego aktu politycznej furii w tej kadencji nie było"

Video: tvn24

Pawłowicz do Bodnara: jest pan wyjątkowym szkodnikiem

10.09 | - To jest kryminał, co pan robi. Pan przekracza swoje uprawnienia i pozwala na szkalowanie konstytucyjnego organu państwa na komisji – zwróciła się Kamila Gasiuk-Pihowicz do Stanisława Piotrowicza, odnosząc się do wypowiedzi Krystyny Pawłowicz, która po informacji złożonej przez Adama Bodnara ostro zaatakowała Rzecznika Praw Obywatelskich.

»