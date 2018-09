"Obrońca niezawisłości sądów w Polsce". Bodnar nagrodzony przez Norwegów

Bodnar: to niebezpieczeństwo jest niezwykle poważne

09.09.| Do tych słów w "Faktach po Faktach" TVN24 odniósł się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który przypomniał, że już wiele miesięcy temu wskazywał, że jednym z największych niebezpieczeństw prezydenckiego projektu jest "powstanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznej, obsadzenie tej izby od nowa oraz powierzenie jej kompetencji w zakresie ważności wyborów". - Do tej pory orzekała Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Te sprawy publiczne zabrano dotychczas istniejącej izbie i przekazano izbie, która dopiero co ma powstać - powiedział.

