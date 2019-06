"Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest od tego, żeby podobać się rządzącym"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Bodnar: Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest od tego, żeby...

28.06 | Jeżeli władza mnie atakuje, a media publiczne starają się mnie poniżyć i ograniczyć moje możliwości działania poprzez ograniczenie mojej wiarygodności, to jest tak, jakby uderzali w samych obywateli - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Odniósł się do sporu, który wybuchł wokół jego oświadczenia dotyczącego sposobu zatrzymania podejrzanego o zabójstwo dziewczynki z Mrowin. - Rzecznik praw obywatelskich nie jest od tego, by podobać się rządzącym - dodał.

