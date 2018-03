Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Marka W., pracownika jednego z ministerstw. Miał on przekazywać funkcjonariuszom rosyjskich służb specjalnych informacje dotyczące planowanych działań polskiego rządu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego.

Jak poinformował w TVN24 Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Marek W. został zatrzymany 23 marca, w piątek.

Kontakty z rosyjskimi oficerami

"Nie jestem szpiegiem, tylko wykładowcą". Proces Białorusina oskarżonego o szpiegostwo W piątek zaczęła... czytaj dalej » - Mężczyzna jest podejrzany o utrzymywanie współpracy ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej - wyjaśniał Żaryn. Zatrzymany usłyszał zarzuty z tytułu artykułu 130 Kodeksu karnego (dotyczące szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu). Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotę sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie Marka W. i zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie.

- Z uwagi na fakt, że ten mężczyzna jest zatrudniony w jednym z resortów zajmujących się sprawami gospodarczymi w Polsce, miał on dostęp do informacji o kluczowych dla polskiej energetyki projektach - informował Żaryn. Marek W. miał również brać udział w pracach "organizowania funduszy na rzecz dywersyfikacji dostaw energetycznych do Polski".

Zarzuty dla Marka W. potwierdził na Twitterze Maciej Wąsik, zastępca koordynatora specsłużb.



ABW zatrzymało urzędnika z jednego z resortów gospodarczych, który przekazywał informacje służbom rosyjskim na temat polityki polskiego rządu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Postawiono mu zarzut szpiegostwa, trafił do aresztu — Maciej Wąsik (@WasikMaciej) March 26, 2018

W sprawie zatrzymania Marka W. komunikat wydało również ABW. "Marek W., urzędnik jednego z resortów gospodarczych, w ramach swoich zawodowych obowiązków zajmował się strategicznymi dla infrastruktury energetycznej Polski projektami oraz pozyskiwaniem środków unijnych na potrzeby programu dywersyfikacji dostaw gazu z Rosji" - napisano w informacji przesłanej mediom.

Nord Stream 2 w tle

Żaryn nie potwierdził medialnych spekulacji o tym, że Marek W. pracował do tej pory w Ministerstwie Energii. Według informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymany miał przekazywać oficerom służb specjalnych Rosji informacje o działaniach polskich władz w temacie planowanej budowy gazociągu Nord Stream 2.

Żaryn nie ujawnił, jak długo funkcjonariusze ABW obserwowali Marka W. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie potwierdził również medialnych informacji o współpracy z innymi krajami unijnymi przy ujęciu Marka W.

