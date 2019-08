"Z odwagą sprzeciwić się degradacji człowieka poprzez kłamstwo i totalitarne ideologie"





"Nie" powiedziane Kościołowi byłoby równocześnie "nie" powiedzianym Chrystusowi - powiedział na Jasnej Górze metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, w homilii podczas poniedziałkowego święta Matki Boskiej Częstochowskiej.

W dniu święta Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanego "imieninami Maryi", arcybiskup Wacław Depo odprawił wieczorną mszę na Jasnej Górze. W homilii tłumaczył, jak wiele znaczy Częstochowa w życiu Kościoła, narodu, Europy i ludzkości. Jak mówił, miasto "nosi charyzmat duchowej stolicy Polski", wynikający z wielowiekowego odniesienia do Matki Bożej.

- Bez odniesień do Maryi nasze miasto utraciłoby swoją tożsamość. (...) Częstochowa była i jest przede wszystkim wspólnotą ludzką, zjednoczoną z Bogiem i pomiędzy sobą przez przedziwne wstawiennictwo Maryi, którego doświadczają przez wieki pielgrzymi z Polski i z całego świata – powiedział metropolita częstochowski.

"Kościół jest również rzeczywistością ludzką, która niesie ze sobą ograniczenia"

Abp Depo stwierdził, że w jasnogórskim sanktuarium "uczymy się tajemnicy siebie samych we wspólnocie wiary Kościoła".

- To prawda, że Kościół jest również rzeczywistością ludzką, która niesie ze sobą ograniczenia, słabości i grzechy, ale czyż sam Chrystus nie chciał – pytał Jan Paweł II w Częstochowie 4 czerwca 1997 roku – by nasza wiara w Kościół zmierzyła się z tą trudnością? Jest przecież w Kościele w mocy Ducha Świętego sam Chrystus przemawiający, przebaczający i uświęcający. Dlatego "nie" powiedziane Kościołowi – zaznaczył mocno papież – byłoby równocześnie "nie" powiedzianym Chrystusowi – powiedział arcybiskup.

Stwierdził, że "bez wchodzenia na drogę prawa bożego, na górę modlitwy do Boga, nie będziemy umieli rozróżniać głosów, które idą przez świat". - Nie będziemy mieli czujnych serc i sumień, aby z odwagą sprzeciwić się każdej degradacji człowieka poprzez kłamstwo i totalitarne ideologie, które zdają się proponować wizje nowego człowieka – mówił.

ONZ "przyczynia się do ideologii zła i śmierci"

- Ze zdumieniem odczytałem dzisiaj informację, że grupa ekspertów ONZ 5 sierpnia tego roku w Genewie przygotowała raport mówiący o zakazie tortur wobec ludzi, a jednocześnie prawo do narodzin dziecka nazywa torturą wobec matki i zaleca odebranie lekarzom możliwości sprzeciwu wobec zabójstwa dzieci. ONZ, który w założeniu ma budować pokój na ziemi, przyczynia się do ideologii zła i śmierci? I my mamy się na to zgodzić? – pytał metropolita.



Nawiązując do św. Pawła, abp Depo powiedział, że "jest taka przestrzeń wolności, która nie tylko jest obroną przed złym użyciem tego daru, ale oznacza świadome i dobrowolne przylgnięcie do Jezusa, aby dopiero dźwigać ciężar własnego krzyża na wzór Matki".

"Zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów"

Obchodzone w poniedziałek święto ustanowił papież Pius X. Pierwszy raz obchodzono je 26 sierpnia 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry. W całej Polsce uroczystość obchodzona jest od 1956 r.

Głównym uroczystościom, podczas których nastąpiło odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, przewodniczył w poniedziałek prymas Polski abp Wojciech Polak. W homilii wezwał m.in. do zaprzestania bratobójczych waśni. - Zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii – mówił podczas uroczystej sumy prymas. Wyraził sprzeciw wobec wykorzystywania wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej do partykularnych korzyści.

Uroczystości zgromadziły na błoniach pod jasnogórskim szczytem ponad 40 tys. wiernych – wielu z nich przybyło na Jasną Górę w ostatnich dniach w pieszych pielgrzymkach. W ciągu minionych 10 dni do Częstochowy weszło w sumie sto pieszych grup pielgrzymkowych, a w nich ok. 36,5 tys. pątników – to 4,5 tys. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem.

Zwieńczeniem poniedziałkowych uroczystości była wieczorna modlitwa Apelu Jasnogórskiego, podczas której wspólnie modlili się: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. We wtorek ukraiński duchowny będzie gościem obrad Rady Biskupów Diecezjalnych. Jednym z tematów spotkania będą relacje polsko-ukraińskie i współpraca obu Kościołów.