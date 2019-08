"Kościół powinien krzewić Słowo Boże. Tylko tyle albo aż tyle"





Kilkadziesiąt osób zebrało się w niedzielę przed siedzibą krakowskiej archidiecezji, żeby zaprotestować przeciwko słowom arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w czasie nabożeństwa z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówił o "tęczowej zarazie". - Jestem osobą wierzącą, uważam, że Kościół powinien krzewić Słowo Boże. Tylko tyle albo aż tyle. A nie mieszać się do polityki, do sądów - mówiła jedna z uczestniczek.

W ramach czwartkowych obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił kazanie w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Arcybiskup Jędraszewski o "tęczowej zarazie" Czerwona zaraza... czytaj dalej » Mówił, że to z "powstańczych mogił narodziła się wolna Polska, choć na jej narodzenie trzeba było czekać bardzo długo". - Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - stwierdził hierarcha.

"Kościół sieje nienawiść w tym momencie"

W reakcji na słowa arcybiskupa o "tęczowej zarazie" w niedzielę przed siedzibę krakowskiej archidiecezji, przy ulicy Franciszkańskiej, odbyła się demonstracja, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Na kartkach, jakie przynieśli ze sobą protestujący, można było przeczytać między innymi hasła: "Jędraszewski siewca nienawiści", "Polaku-katoliku, bądź chrześcijaninem" oraz "Szanuję Twoich przyjaciół. Dlaczego Ty gardzisz moimi?".

- To, co zrobił pan [arcybiskup - przyp. red.] Jędraszewski, jest karygodne. Kościół sieje nienawiść w tym momencie, dlatego przyszłam protestować przeciwko nienawiści - mówiła jedna z uczestniczek.

- Jestem osobą wierzącą, uważam, że Kościół powinien krzewić Słowo Boże. Tylko albo aż tyle. A nie mieszać się do polityki, do sądów - dodała inna uczestniczka protestu, Małgorzata.

- Przyszliśmy z tego względu, że to, co dzieje się w naszym państwie obecnie, jest po prostu złe. I trzeba to zmienić, trzeba na to zwracać uwagę, trzeba walczyć o prawa ludzi. Bo to nie chodzi o to, czy to są geje, czy lesbijki, czy osoby trans. To są po prostu ludzie. I nie można ich znieważać, nie można odbierać im praw i nie można mówić, że są zarazą, bo to są nasi bliźni - mówił Daniel, również uczestnik protestu.