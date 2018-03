Aborcja. Fakty i mity





Prawdy i mity 27.03.| Wiara i światopogląd - na tym poziomie trudno polemizować w sprawie aborcji. Ale w tym sporze pojawiają się też argumenty, które w jaskrawy sposób przeczą faktom i o tym czarno na białym Artur Warcholiński.

Życie narodzonych 27.03.| Niektórym posłom sejmowej komisji praw człowieka możemy dedykować kolejny reportaż "Czarno na białym", bo przy okazji tej walki o prawo do życia, nic nie mówi się o prawach dzieci, które urodzą się niepełnosprawne. W projekcie kontrowersyjnej ustawy nie ma o tym ani słowa. Mówią o tym za to - dużo i poruszająco - bohaterowie reportażu Darii Górki. Rodzice dzieci, które przyszły na świat z bardzo poważnymi wadami wrodzonymi i genetycznymi, nie chodzą, nie mówią, wymagają ciągłej opieki, rehabilitacji i leczenia, co nie tylko dużo kosztuje, ale też diametralnie zmienia życie całej rodziny, ale taką rodziną Państwo już się tak bardzo nie interesuje.

Święte prawo 27.03.| Pozostawieni praktycznie sami sobie. O ich prawa nikt się nie upomina, gdy toczy się teraz batalia o zaostrzenie prawa do aborcji. Batalia, w którą bardzo zaangażował się teraz Kościół. W ostatnich dniach publicznie zabierał głos w tej sprawie aż kilka razy, na bieżąco odnosząc się do działań lub braku działań polityków rządzącej partii. Nacisk jest mocny, choć - co ciekawe - nie idzie w parze z poparciem wiernych dla zaostrzenia prawa do przerywania ciąży, o czym Jacek Tacik.

Poziom dyskusji 27.03.| Słowa, których akurat nie powinno być, a padły. Arkadiusz Wierzuk pokaże jak wyglądała debata sejmowej komisji praw człowieka nad prawem kobiety do aborcji. "Co ma kobieta tutaj do gadania" - to tylko jedna z wypowiedzi posłów, którzy ostatecznie poparli projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję".

W listopadzie 2017 roku zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce złożyli w Sejmie podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję". - To jest apel do posłów o to, aby uchwalili prawo i aby zrobili to niezwłocznie. Co 8 godzin w którymś z polskich szpitali w bardzo brutalny sposób zabija się dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności, lub choroby. Są to bardzo brutalne procedury - mówiła wówczas Kaja Godek z fundacji Życie i Rodzina, która od kilku lat jest najbardziej rozpoznawalną i najbardziej aktywną postacią tak zwanych ruchów pro-life.

Działaczka ruchu antyaborcyjnego we władzach państwowej spółki Kaja Godek,... czytaj dalej » Dane, zawarte w sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania i skutkach stosowania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku, wskazują, że w 2016 roku wykonano łącznie 1098 legalnych aborcji. Odnotowano jeden przypadek usunięcia ciąży, będącej efektem gwałtu, 55 ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia matki i 1042 ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby.

"Diagnostyka prenatalna w tej chwili w Polsce kwitnie"

Reporter „Czarno na białym” rozmawiał z prof. dr hab. n. med. Romualdem Dębskim - kierownikiem Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, członkiem kilku towarzystw naukowych. Zweryfikował argumenty strony, która projektem "Zatrzymaj aborcje", jak mówi prof. Dębski, w zasadzie wyeliminuje możliwość dokonania legalnego przerwania ciąży.

- Od lat kończę opis badania ultrasonograficznego takim sformułowaniem: "wada nierokująca na przeżycie", czy "wada uniemożliwiająca prawidłowy rozwój pourodzeniowy". Mogą stanowić uzasadnienie do wystąpienia przez pacjentkę o wcześniejsze zakończenie ciąży. I kropka. Nie mówię, że pani ma przerwać ciążę. Nie za bardzo wierzę, że ktoś mówił pani Kai Godek, że ona ma przerwać ciążę z dzieckiem z zespołem Downa, z wadą serca. My rodzimy dzieci z zespołem Downa. Te dzieci są operowane, bo one dość często mają wadę serca. One są normalnie operowane, normalnie leczone, jeżeli taka jest wola rodziców. W moim przekonaniu rodzicom trzeba dać prawo wyboru - podkreślił ginekolog.

To prawo wyboru ma zostać według projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję" odebrane. A przemawiają za tym kontrowersyjne argumenty, których zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego używają.

"Aborcja nie jest traktowana przez kobiety jak chodzenie do kosmetyczki" Nikt nie ma prawa... czytaj dalej » - Dzisiaj lekarze boją kierować na badania prenatalne, bo wiedzą, że wynik badan jest podstawą do zabicia człowieka, a to nie jest misja medyka - mówiła 20 marca br. Godek w "Kropce nad i" TVN24.

Prof. Dębski stanowczo zaprzeczył tym słowom. - Diagnostyka prenatalna w tej chwili w Polsce kwitnie. Jest ogromna dostępność - podkreślił.

Godek stwierdziła również, że "badania prenatalne wykonuje się około 15.-20. tygodnia ciąży, kilka tygodni czeka się na wyniki tych badań, lądujemy w szóstym miesiącu i wtedy się morduje dzieci".

- W Polsce powinno być wykonane takie podstawowe badanie w pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. W granicach 15., 16. tygodnia ciąży wykonywana jest amniopunkcja genetyczna. I obecnie czas oczekiwania na wynik amniopunkcji to są dni. Kiedyś to było kilka tygodni, rzeczywiście była taka sytuacja, że miesiąc się czekało na wynik kariotypu. W tej chwili badania są wykonywane w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu dni, czyli tak naprawdę jesteśmy w granicach 17., 18. tygodnia ciąży - tłumaczył ginekolog.

"Większość przypadków legalnych aborcji dotyczy dzieci z zespołem Downa"

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka mówiła na antenie TVN24, że "dzieci z podejrzeniem zespołu Downa, to jest większość przypadków, są poddawane aborcji".

Wiceminister zdrowia: nie ma stanowiska rządu w sprawie projektu "Zatrzymaj aborcję" Kobiety, u... czytaj dalej » - W większości przypadków legalnych aborcji dotyczą one dzieci z zespołem Downa - podkreślał w "Kawie na ławę" wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Rządowe statystyki pokazują zupełnie inne dane. Wśród 1042 przypadków legalnych zabiegów usunięcia ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby, 221 z nich to wynik zdiagnozowania zespołu Downa. Pozostałe 821 przypadków to wady dwóch lub więcej układów lub organów, zespoły Pataua i Edwardsa.

- Ja mam w tej chwili bliźniaki. Jeden jest z zespołem Edwardsa, drugi jest zupełnie zdrowy. Sam namówiłem pacjentkę, żeby nic nie robić. Ten dzieciak umrze w ciągu dwóch, trzech dni. I on nie będzie stanowił obciążenia dla rodziny - powiedział prof. Dębski. - Koniec jest jak gdyby przewidziany. Jestem podpisany pod odmową emercji, to taka formuła, że nie będzie to dziecko reanimowane - dodał. Wyjaśnił, że gdyby było reanimowane, to łączyłoby się z tym, że dziecko męczyłoby się trzy dni dłużej.

Nieudane aborcje

Przeciwnicy obecnego kompromisu aborcyjnego często odwołują się do przypadków rzekomych nieudanych aborcji.

- Czy panie słyszały o przypadku w Opolu w sierpniu 2014, gdzie zabito dziecko z zespołem Downa? Dokonano aborcji przez cesarskie ciecie, dziecko urodziło się żywe, było wiezione po korytarzu szpitalnym, krzyczało o pomoc - mówiła Godek w "Kropce nad i".

Poseł Ast o "Zatrzymaj aborcję": wsłuchujemy się w głos Episkopatu - Wsłuchujemy się... czytaj dalej » - Żeby móc krzyczeć, trzeba móc dobrze nabrać powietrza. A takie płody mają jeszcze niewykształcony układ oddechowy - wytłumaczył prof. Dębski.

Reporter "Czarno na białym" sprawdził przypadek, o którym mówiła Kaja Godek i otrzymał w tej sprawie oświadczenie opolskiej prokuratury .

"Stan zaawansowania ciąży (23 tydzień) nie stanowił przeszkody do jej terminacji. Na tym etapie rozwoju prenatalnego, płód jest skrajnie niedojrzały i niezdolny do życia poza organizmem kobiety ciężarnej. (...) Zabieg terminacji ciąży został przeprowadzony prawidłowo. (…)" - czytamy w piśmie z prokuratury.

Śledztwo umorzono, przestępstwa nie było. Także rzecznik praw pacjenta nie stwierdził naruszenia prawa.

Godek przypomniała na antenie sprawę dziewczynki z Wrocławia, która jej zdaniem miała "konać w inkubatorze przez miesiąc". Jednak - jak sprawdził reporter - ten przypadek jest podobny do tego z Opola. Prokuratura we Wrocławiu podkreśliła, że postępowanie zostało umorzone "wobec braku znamion przestępstwa" i "nikomu nie przedstawiono zarzutów".

Plakaty antyaborcyjne

Sąd uniewinnił fundację, która wywiesiła antyaborcyjny bilbord We wtorek... czytaj dalej » Drastyczne plakaty i banery organizacji pro-life, często wieszane przed szpitalami mają udowodnić tezę powtarzaną przez przeciwników aborcji. Pokazują jak wyglądają ciężko i nieodwracalnie uszkodzone płody.

- W bardzo brutalny sposób zabija się dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności lub choroby. Są to bardzo brutalne procedury - mówiła w listopadzie 2017 roku Kaja Godek.

W rzeczywistości te zdjęcia nie przedstawiają aktualnych metod dokonywania aborcji - podkreśla profesor Dębski. I dodaje, że ludzie "nie mają świadomości, że to są zdjęcia robione kilkadziesiąt lat temu, i że to nie ma nic wspólnego z tym jak dziś wygląda terminacja ciąży ze względów medycznych".

- To są ludzie, którzy w sposób świadomy kłamią - mówi o autorach plakatów antyaborcyjnych prof. Dębski.