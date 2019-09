Aaron Carter nie może się zbliżać do Nicka Cartera

Zwiastun filmu Nicka Cave'a i The Bad Seeds "One More Time...

Video: Nick Cave & The Bad Seeds

03.08.| Co jeśli w twoim życiu dochodzi do katastrofy, przez którą się zmieniasz? - pyta Nick Cave w trailerze filmu "One More Time With Feeling". Muzyk po raz pierwszy publicznie wypowiedział się w nim na temat tragicznego wypadku swojego syna.

