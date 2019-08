A$AP Rocky na wolności, na wyrok poczeka w USA. "Jest w drodze do domu"

Szwedzka prokuratura zażądała w piątek kary sześciu miesięcy więzienia dla amerykańskiego rapera Rakima Mayersa, znanego jako A$AP Rocky, a także jego dwóch kolegów, oskarżonych o pobicie 19-latka. W piątek wieczorem szwedzki sąd zwolnił mężczyzn z aresztu i pozwolił im oczekiwać na wyrok w Stanach Zjednoczonych.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. A$AP Rocky przyznał w sądzie, że wraz z kolegami dopuścili się przemocy, ale - w jego przekonaniu - była to samoobrona po tym, jak nastolatek miał zaatakować jednego z ochroniarzy muzyka.

W piątkowej mowie końcowej prokurator Daniel Suneson ocenił jednak, że wydarzenie, do którego doszło 30 czerwca, nie ma znamion samoobrony. - Mamy tu trzy osoby, które okładały pięściami i kopały leżącego - dodał. Zwrócił uwagę, że szwedzkie prawo przewiduje za taki czyn karę od sześciu do dziesięciu miesięcy więzienia.

Wyrok 14 sierpnia

Sędzia, zamykając trzydniową rozprawę, stwierdził, że A$AP Rocky wraz z kolegami mogą zostać zwolnieni z aresztu.

Zwolnienie oskarżonych z aresztu nie kończy sprawy. Sędzia Per Lennerbrant zaznaczył, że wyrok zostanie ogłoszony 14 sierpnia.

O zwolnieniu rapera poinformował prezydent USA Donald Trump. "A$AP Rocky wypuszczony z więzienia i jest w drodze do domu ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych" - napisał na Twitterze.



A Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019





Odwołane koncerty

A$AP Rocky został zatrzymany przez policję 3 lipca po występie na festiwalu w Sztokholmie. Według prokuratury, raper wraz z dwoma kolegami brutalnie napadli w centrum szwedzkiej stolicy na 19-latka, atakując go między innymi szklaną butelką.

Jeśli ASAP Rocky zostanie uniewinniony, będzie mógł domagać się odszkodowania, m.in. w związku z przerwaną trasą koncertową po Europie. Amerykanin po koncercie w Sztokholmie miał przyjechać na festiwal muzyczny do Polski, ale jego występ został odwołany

Pochodzący z Nowego Jorku A$AP Rocky zasłynął w 2011 roku mixtape'em "Live. Love. ASAP". Dwa lata później wydał swój pierwszy album "Long. Live. ASAP”.