"Sto lat" dla brytyjskiej królowej. Koncert z gwiazdami

Koncert z udziałem gwiazd muzyki rozrywkowej, jaki odbył się w sobotę wieczorem w Royal Albert Hall, uświetnił 92. urodziny brytyjskiej królowej Elżbiety II. Wystąpili na nim między innymi Sting, Tom Jones, Jamie Cullum, Kylie Minogue, Shaggy oraz Craig David.

Koncert zatytułowano "Queen's Birthday Party". Poprowadzili go, składając hołd najdłużej na świecie panującej monarchini, książę Harry i jego narzeczona, aktorka Meghan Markle.



Królowa przybyła do położonej w dzielnicy South Kensington sali koncertowej, upamiętniającej męża królowej Wiktorii, w towarzystwie następców tronu - księcia Karola i księcia Williama.



Gdy pod koniec koncertu Elżbieta II weszła na scenę, publiczność wraz z artystami zgotowała jej aplauz i odśpiewała "Happy Birthday".

William i Kate z wizytą w Szwecji. Grali w bandy Brytyjski książę... czytaj dalej » Wcześniej w sobotę z okazji królewskich urodzin w Hyde Parku w Londynie i innych tradycyjnych miejscach - w Tower of London, na zamku w Walii i w mieście Windsor zagrzmiały armaty, oddając cześć monarchini długą salwą.



Służby prasowe Buckingham Palace umieściły życzenia urodzinowe dla królowej na Twitterze, a gwardia podczas uroczystej zmiany warty przed zamkiem w Windsorze odegrała "Happy Birthday".

Urodziny dwa razy w roku

Królowa obchodzi urodziny dwa razy w roku: oprócz tych właściwych, 21 kwietnia, które świętuje w towarzystwie rodziny, uroczyste oficjalne obchody to tzw. Trooping of the Colour, czyli defilada 1400 żołnierzy, 200 koni i 400-osobowej orkiestry wojskowej, organizowana zwykle w drugą sobotę czerwca.



Tegoroczne urodziny królowej zbiegły się ze spotkaniem liderów 53 państw należących do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zrzeszającej byłe brytyjskie kolonie i części korony. W piątek wybrali oni następcę brytyjskiego tronu księcia Karola na przyszłego zwierzchnika tej organizacji.



Elżbieta II stoi na czele Commonwealth od 1952 roku, gdy wstąpiła na tron.