81 zatrzymanych w sprawie dopalaczy, zabezpieczony majątek o wartości 8 milionów





Foto: CBŚP | Video: CBŚP Teraz w sprawie dopalaczy zatrzymano 9 osób, a w sumie już 81

Dziewięć osób zostało zatrzymanych przez CBŚP do sprawy, w której wcześniej występowało już 72 podejrzanych. To efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej. Zatrzymani podejrzani są o sprzedaż substancji psychoaktywnych na terenie województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do wszystkich podejrzanych o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych.

Policjanci z zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. dopalaczy. Substancje były rozprowadzane za pośrednictwem sklepu internetowego oraz punktów stacjonarnych. Z ustaleń śledczych wynika, że pracownicy sklepów szkoleni byli przez członków grupy, w jaki sposób sprzedawać środki zastępcze, ale także jak postępować w przypadkach kontroli służb. Ustalono, że na terenie kraju w różnym czasie mogło działać ponad 80 takich punktów. "Był jak po dopalaczach". Śledczy: 18-latek zabił śpiącą matkę 38-latka i jej... czytaj dalej » Grupa śledcza

W celu wyjaśnienia sprawy komendant główny policji powołał grupę śledczą, w skład której oprócz CBŚP weszli również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Pierwsze działania policjanci przeprowadzili jeszcze w listopadzie 2015 roku, zatrzymując wówczas osoby podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sukcesywnie zatrzymywano kolejnych podejrzanych. Policjanci przeprowadzili m.in. akcję w marcu 2018 roku na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, zatrzymując osiem osób podejrzanych o sprzedaż substancji psychoaktywnych.

W czerwcu tego roku policjanci CBŚP uderzyli z ogromną siłą w tę grupę. Tym razem działania przeprowadzono na terenie woj. śląskiego. Podczas akcji policjanci zatrzymali 17 osób, przeszukali także kilkadziesiąt mieszkań i miejsc użytkowanych przez podejrzanych. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani zajmowali się sprzedażą substancji psychoaktywnych w różnych okresach czasu na terenie województwa śląskiego. W łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.

Kolejna akcja

W tym tygodniu policjanci CBŚP z Zarządu w Rzeszowie przeprowadzili kolejną akcję, podczas której zatrzymano dziewięć osób. Według śledczych podejrzani w różnych okresach czasu pracowali w różnych sklepach na terenie województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego.

- Sklepy te działały w ramach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesami zarządu, prokurentami i wspólnikami tych spółek byli podejrzani o udział w grupie przestępczej - informuje CBŚP.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one wielokrotnego wprowadzenia do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów pod pozorem przedmiotów kolekcjonerskich i imitacji produktów, bądź służących jako odświeżacz do bidetu, pochłaniacz wilgoci, dodatek do piasku i żwiru czy rozpałka do pieca i grilla. W rzeczywistości produkty te przeznaczone były do zażywania przez zainteresowanych.

81 podejrzanych

W sprawie, w której obecnie występuje 81 podejrzanych, zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie na łączną kwotę ponad 8 mln zł. W ramach śledztwa policjanci wspólnie z pracownikami Państwowych Powiatowych Inspekcji Sanitarnych z terenu całej Polski zabezpieczyli ponad 154 tysiące opakowań substancji chemicznych. W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych stwierdzono, że w zabezpieczonych środkach występują substancje psychoaktywne m.in. UR-144, Pentedron, 4-Mec, 4-CMC.

Zagrożenie dla życia i zdrowia

Warto przypomnieć, że zażycie substancji zawierającej 4-CMC może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka poprzez zaburzenie rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi skutkującymi utratą przytomności z zatrzymaniem krążenia włącznie. Przyjmowanie 4-Mec wiąże się z wystąpieniem działania kardio i neurotoksycznego (podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, wzrost temperatury ciała, bezsenność, szczękościsk, nadmierna potliwość, bóle głowy, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, halucynacje). Zaś zażycie środków zawierających UR -144 może powodować m.in. stany niepokoju, drgawki, halucynacje, ataki paniki, pobudzenie ruchowe.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Rzeszowie wspólnie z łódzkim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi cały czas ma charakter rozwojowy.

- Prowadzone są intensywne czynności w celu ustalenia osób, które po zażyciu dopalaczy zatruły się. Pamiętajmy, że jako pokrzywdzony taka osoba będzie mogła w ramach prowadzonego postępowania wytoczyć powództwo adhezyjne w wyniku, którego sąd może orzec dla niego nawiązkę w kwocie maksymalnej 100 000 zł (art. 48 kk) w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, za doznaną krzywdę oraz rozstrój zdrowia - informuje CBŚP.

Prokuratura i CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz zarzutów.