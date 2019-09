Brytyjski premier oddał hołd Polakom. Przypomniał słowa Churchilla





Brytyjski premier Boris Johnson w sobotę, dzień przed 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, oddał hołd Polakom za to, że "nigdy nie poddali się tyranii". - Byliśmy z wami w czasach triumfu i tragedii, będziemy z wami w kolejnych dekadach - powiedział.

Niespełna dwuminutowy film z wystąpieniem Johnsona został nagrany przez Downing Street przed niedzielną rocznicą i zamieszczony w mediach społecznościowych polskiej ambasady w Londynie. Szef brytyjskiego rządu wspomina w nim pierwsze tygodnie wojny, mówiąc m.in., że po inwazji wojsk sowieckich Polska została "uwięziona między młotem faszyzmu a kowadłem komunizmu".

"Polacy nigdy nie zwątpili w to, że odzyskają kontrolę nad własnym losem"

"Pytanie, co powie Pence?". Niemieckie media o wizycie wiceprezydenta USA w Polsce Media w Niemczech... czytaj dalej » Polityk podkreślił jednak "wspaniałą" walkę Polaków w siłach sojuszniczych, podkreślając ich "zawzięty i niezwyciężony opór" oraz udział - wraz z brytyjskimi wojskami - w kluczowych bitwach drugiej wojny światowej, m.in. o Monte Cassino we Włoszech i w północnej Afryce.

"Za każdym razem, kiedy wylatuję z bazy Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Northolt, która - tak się składa - leży w moim okręgu wyborczym, wspominam polskich pilotów, którzy startowali z tego samego pasa, aby bronić brytyjskiego nieba w 1940 roku" - zapewnił.

Przypomniał, że polscy piloci z dywizjonu 303 zanotowali więcej zestrzeleń w trakcie Bitwy o Anglię niż jakakolwiek inna jednostka wchodząca w skład RAF.

Johnson podkreślił, że "w tych strasznych latach Polacy nigdy nie zwątpili w to, że odzyskają kontrolę nad własnym losem". Przypomniał słowa Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii w okresie drugiej wojny światowej, który w przemówieniu radiowym "przepowiedział, że Polska będzie znowu żyła i odzyska swoje zasłużone miejsce w zorganizowanej na nowo Europie".

"Dziś Polska żyje i kwitnie w samym sercu Europy, tak jak przewidział to Churchill. Wielka Brytania z dumą stoi ramię w ramię z Polską, a naszą przyjaźń, zrodzoną w walce przeciwko tyranii, symbolizuje nasze nienaruszalne zobowiązanie na rzecz NATO" - powiedział brytyjski premier.



"Byliśmy z wami w czasach triumfu i tragedii, będziemy z wami w kolejnych dekadach" - zapewnił.



”The people never succumbed to tyranny,” PM @BorisJohnson for @PolishEmbassyUK shares his powerful tribute to all people & spirit on the 80th anniv. of the outbreak of #WW2. Our alliance will remain strong in the future #80WW2@10DowningStreet@PolandMFA@PremierRP_enpic.twitter.com/W66TCeTvvd — Polish Embassy UK (@PolishEmbassyUK) 31 sierpnia 2019