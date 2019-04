Królowa doceniła księżną Kate. Niezwykły prezent w rocznicę ślubu





»

W 8. rocznicę ślubu z księciem Williamem Kate Middleton otrzymała od królowej Elżbiety II niezwykły prezent. Królowa doceniła szczególne zasługi żony swojego wnuka i przyznała jej prestiżowy Królewski Order Wiktorii.

"Jej królewska mość księżna Cambridge otrzymała odznaczenie Damy Wielkiego Krzyża Królewskiego Orderu Wiktorii za służbę Suwerenowi" - czytamy na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na Twitterze.

Order osobiście przyznaje brytyjska królowa za szczególne zasługi dla monarchy.

Czytaj też: Księżna Meghan zniknęła z życia publicznego. Brytyjczycy spekulują na temat royal baby



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge has been appointed Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, for services to the Sovereign. — The Royal Family (@RoyalFamily) 29 kwietnia 2019

8. rocznica ślubu Kate i Williama

Informację o przyznaniu orderu przez królową ogłoszono w dniu 8. rocznicy ślubu księżnej Kate i księcia Williama. Na instagramowym profilu Kensington Palace para podziękowała za życzenia, jakie otrzymuje z okazji rocznicy.

Para pobrała się 29 kwietnia 2011 roku. Mają troje dzieci: sześcioletniego George'a, czteroletnią Charlotte i rocznego Louisa.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Kensington Palace (@kensingtonroyal) Kwi 28, 2019 o 11:22 PDT

Wyświetl ten post na Instagramie. Wishing a very happy 93rd birthday to Her Majesty The Queen! Credit: PA Post udostępniony przez Kensington Palace (@kensingtonroyal) Kwi 21, 2019 o 12:39 PDT

Order za szczególne zasługi

Królewski Order Wiktoriański został ustanowiony w 1896 roku przez królową Wiktorię. Jest przyznawany za szczególne zasługi dla monarchy brytyjskiego - bez wymogu konsultacji z rządem. Dama Wielkiego Krzyża to najwyższa z pięciu klas orderu.

Odznaczenie to otrzymała również w 2012 księżna Kornwalii Camilla w 7. rocznicę ślubu z księciem Karolem.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 2.5) / Robert Prummel Dama Wielkiego Krzyża to najwyższa z pięciu klas orderu.

Wyświetl ten post na Instagramie. This evening at Buckingham Palace, The Queen hosted a dinner for representatives and Heads of Government to celebrate the Commonwealth during #CHOGM2018 week. Her Majesty, accompanied by The Prince of Wales, met representatives from all 53 Commonwealth Nations. The dinner was also attended by The Duchess of Cornwall, The Duke of Cambridge, Prince Harry, The Duke of York, Princess Eugenie, Princess Beatrice, The Earl and Countess of Wessex, The Princess Royal, The Duke and Duchess of Gloucester, The Duke of Kent and Princess Alexandra. Post udostępniony przez The Royal Family (@theroyalfamily) Kwi 19, 2018 o 2:22 PDT