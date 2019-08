"Pierwszy dzień sierpnia był dniem przeogromnego wzruszenia i szczęścia"

Każdy 1 sierpnia to dla powstańców dzień absolutnie święty, niezwykle ważny. Przygotowują się do niego, wiąże się dla nich z ogromnymi emocjami - mówiła w TVN24 Magda Łucyan, dziennikarka TVN i autorka książki "Powstańcy". - W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego byli niesamowicie szczęśliwi. W zasadzie każdy bohater mojej książki to podkreśla - dodała.

W czwartek przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 była dziennikarka "Faktów" TVN Magda Łucyan, która jest autorką cyklu wywiadów "Powstańcy" i książki o tym samym tytule.

"Dla nich ten dzień jest absolutnie święty"

75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie Minęło już 75... czytaj dalej » - Każdy z powstańców co roku 1 sierpnia o godzinie W wychodzi na ulicę, przyjeżdża pod pomnik Gloria Victis, by upamiętnić tych, którzy zostali w gruzach powstańczej Warszawy. Dla nich ten dzień jest absolutnie święty, niezwykle ważny. Przygotowują się do niego, wiąże się dla nich z ogromnymi emocjami. Od rana do późnego wieczora są na nogach - mówiła dziennikarka, relacjonując swoje rozmowy z bohaterami wolnościowego zrywu.



Jak dodała, w dniu wybuchu powstania, "oni byli niesamowicie szczęśliwi". - W zasadzie każdy bohater mojej książki to podkreśla. Pierwszy dzień sierpnia był dniem przeogromnego wzruszenia. Mówią, że to było największe wzruszenie w ich życiu i dzień ogromnego szczęścia. Oni mówią: my się nie baliśmy o swoje życie. Rodzice to przeżywali, chociaż też się nie przeciwstawiali - powiedziała Łucyan.

