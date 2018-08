Niepokonany batalion AK i zdobycie PAST-y. Zwycięstwo sprzed 74 lat

74 lata temu, 20 sierpnia 1944 roku, biało-czerwona flaga zawisła na gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y) przy ulicy Zielnej. Zdobycie tego budynku, silnie obsadzonego przez niemiecką załogę, było jednym z największych sukcesów Powstania Warszawskiego.

Od początku zrywu żołnierze Armii Krajowej podejmowali próby zdobycia gmachu PAST-y. Budynek był przed wojną drugim po Prudentialu najwyższym w Warszawie. Aby pokonać niemiecką załogę, powstańcy podpalali gmach za pomocą miotaczy ognia zrobionych ze strażackich motopomp.

Ostatecznie 20 sierpnia 1944 roku żołnierze batalionu "Kiliński", przy wsparciu innych oddziałów powstańczych, pokonali silnie uzbrojonych Niemców i zdobyli PAST-ę.

Do polskiej niewoli dostało się ponad 110 niemieckich żołnierzy.

Opanowanie przez powstańców tego budynku to jeden z symboli heroicznej walki o oswobodzenie stolicy. Dwa dni później, 22 sierpnia, polskie oddziały zdobyły też gmach tak zwanej Małej PAST-y (czyli podstację telefonów) przy ulicy Piusa XI (obecnie Piękna).

"W naszych rękach do końca powstania"

Barbara Wilczyńska-Sekulska "Penelopa", która służyła w batalionie "Kiliński", wspominała w 2013 roku, że PAST-a, gdzie do 20 sierpnia utrzymywali się Niemcy, była nieustannym zagrożeniem dla Polaków. - W czasie okupacji Niemcy stworzyli tutaj silny posterunek z załogą złożoną z około 150 żołnierzy Wehrmachtu i SS. Stanowił on wielkie zagrożenie dla powstańców i ludności cywilnej ostrzeliwanej z 11. piętra budynku. Dla Śródmieścia był on jak cierń w sercu Warszawy - mówiła.

Wilczyńska-Sekulska podkreśliła, że zdobycie PAST-y, które było wielkim osiągnięciem powstańców, okupione było śmiercią co najmniej 60 żołnierzy AK. - PAST-a została w naszych rękach do końca powstania - dodawała z dumą.

Polacy, zdobywając PAST-ę, odnieśli nie tylko zwycięstwo militarne, ale także moralne - podkreślał w 2012 roku Janusz Jakubowski "Sokół", były żołnierz batalionu "Kiliński".

- Niemal do końca powstania Niemcy nie uznawali nas za żołnierzy. Po dostaniu się do ich niewoli zabijali nie tylko nas, ale także kobiety i dzieci. Ale gdy niemieccy żołnierze poddali się i wychodzili z PAST-y, to nie daliśmy się ponieść zemście i potraktowaliśmy ich tak jak ludzi - wspominał Jakubowski.

Niepokonany batalion

Poza zdobyciem PAST-y batalion "Kiliński" wsławił się także odbiciem Prudentialu i Poczty Głównej. W czasie Powstania Warszawskiego oddział ten po napływie ochotników osiągnął stan około 2 tysięcy żołnierzy (w godzinie "W" batalion liczył około 900 żołnierzy; uzbrojonych było tylko około 10 procent z nich).

Batalion "Kiliński" był niepokonany; do końca powstania, do momentu kapitulacji, jego żołnierze utrzymali się na zdobytych pozycjach.

"Wszystkie obiekty zajęte przez Niemców przed Powstaniem Warszawskim, zlokalizowane na terenie działania batalionu, zostały zdobyte i utrzymane do końca powstania, nawet wtedy, gdy zostały obrócone w ruiny" - pisał o batalionie prezes Światowego Związku Żołnierzy AK podpułkownik Czesław Cywiński (zginął w 2010 roku w katastrofie smoleńskiej).

Batalion "Kiliński", walcząc podczas powstania w Śródmieściu, poniósł dotkliwe straty: ponad 500 poległych i ponad tysiąc rannych, z których niektórzy ranni byli dwu-, a nawet trzykrotnie.