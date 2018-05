Ojciec 5-letniego chłopca zginął na służbie. 70 policjantów odprowadziło malca do szkoły

Syn zastrzelonego policjanta nie chciał sam iść do szkoły....

Foto: Terrie Burson Video: 2018 Cable News Network All Rights Reserved

Syn zastrzelonego policjanta nie chciał sam iść do szkoły....

Wzruszający pokaz solidarności. Pięciolatek ze stanu Indiana odprowadzony do szkoły przez 70-ciu policjantów. To byli koledzy jego ojca. Mężczyzna dwa tygodnie temu zginął w trakcie służby. Został zastrzelony przez przestępcę. Chłopiec po tych tragicznych wydarzeniach nie chciał iść do szkoły sam. Więc funkcjonariusze zorganizowali mu specjalną asystę.

»