"Doczekali się wspaniałego pasterza, którego pokochali". 60 lat temu Wojtyła został biskupem

Video: Fakty TVN

03.03.2014 | Warszawa, którą jeździł Karol Wojtyła,...

Niezwykły samochód i jeszcze bardziej niezwykły właściciel. Prawie 60-letnia Warszawa "garbus" to jedyne auto należące do Karola Wojtyły. Kupił ją w 1958 roku i jeździł nią 20 lat, zawsze siadając na prawym tylnym siedzeniu. Odrestaurowana polsko-niemieckimi siłami, dopuszczona do ruchu, udaje się właśnie w nową pielgrzymkę.

