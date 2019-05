"Wielki nietakt ze strony premiera". Reakcje na kolejny "plus" PiS-u

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Hartwich: to jest bubel prawny, nazwaliśmy tę ustawę wydmuszką

30.06 | To jest bubel prawny. My nazwaliśmy tę ustawę wydmuszką, dlatego że już dzisiaj wiemy, że osoby niepełnosprawne nie dostaną się bez kolejki do lekarzy specjalistów - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z liderek osób, które protestowały w Sejmie Iwona Hartwich. Odniosła się w ten sposób do ustawy, która miała pomóc niepełnosprawnym, jednak - jak się okazało - wyklucza dzieci do 16 roku życia.

