50 lat od zdjęcia z okładki "Abbey Road"

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Beatlesi obchodzą okrągłą rocznicę

23.03 | Dokładnie 22 marca 1963 roku, czyli 55 lat temu, The Beatles wydali pierwszą studyjną płytę "Please please me". Na płycie znalazło się czternaście utworów, w tym osiem napisanych przez Johna Lennona i Paula McCartneya. Krążek tylko w samej Wielkiej Brytanii królował na szczycie bestsellerów przez 30 tygodni. Zdetronizowała ją dopiero kolejna płyta brytyjskiego zespołu, "With The Beatles". O debiucie The Beatles i znaczeniu ich pierwszej płyty opowiadał w programie 24 godziny Mateusz Walczak.

»