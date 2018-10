40 lat temu Polak został papieżem

16 października 1978 roku, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Stał się Janem Pawłem II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. 58-letni wówczas Jan Paweł II został najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku.

ŚWIAT W SZOKU, POPŁOCH W WARSZAWIE. "TOWARZYSZE MAMY PROBLEM"

Świat w szoku, popłoch w Warszawie. "Towarzysze, mamy problem" "Towarzysze, mamy... czytaj dalej » Ostatnią noc przed wyjazdem na pogrzeb Jana Pawła I i konklawe przyszły papież spędził w domu gościnnym sióstr urszulanek na warszawskim Powiślu. W tym samym domu od lat mieszkał wybitny historyk filozofii Stefan Swieżawski, od dawna przyjaciel Karola Wojtyły.

- Był bardzo milczący. Pożegnaliśmy się właściwie bez słowa. Widziałem, że nie chce nic mówić. A on już wiedział – wspominał prof. Świeżawski.

Przed konklawe, które wybrało go na papieża, kardynał Wojtyła mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim przy Piazza Remuria. Wczesnym rankiem 14 października 1978 r. w kaplicy kolegium odprawił mszę świętą. Po południu odjechał na konklawe samochodem prowadzonym przez brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wysłużone już wówczas auto kupił po latach amerykański aktor Jon Voight, odtwórca roli papieża w amerykańskim filmie "Jan Paweł II" (USA, 2005).

Zaskoczenie dla całego świata

Kardynał Wojtyła niemal "na styk" zdążył na konklawe, które wybrało go na papieża. 14 października metropolita krakowski wybrał się po południu do rzymskiej kliniki Gemelli, by odwiedzić chorego przyjaciela, biskupa Andrzeja Deskura. Do kaplicy Sykstyńskiej wszedł ostatni, a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu jej wrót, do środka nie wpuszcza się nikogo, nawet kardynałów.

Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego świata, gdyż po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup niebędący Włochem. Zaskoczeniem było także to, że nowy papież pochodził ze słowiańskiego kraju, który w tamtym czasie należał do bloku radzieckiego.



Watykanista: w czasie konklawe wybór kardynała Wojtyły uważano za niemożliwy W czasie konklawe... czytaj dalej » Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński następnego dnia po wyborze w przemówieniu wygłoszonym w Radiu Watykańskim powiedział: "Nie jestem w stanie mówić teraz o historii życia człowieka tak mi bliskiego i związanego wspólną pracą od wielu lat, z której wytwarzała się przyjaźń i miłość Kościoła i Polski". Dodał, że to, co interesuje świat w nowym papieżu, który przyszedł do Rzymu z krainy Polaków, "to żywa jego wiara i duch modlitwy".

Austriacki kardynał Franz Koenig powiedział po wyborze krakowskiego kardynała na papieża, że "to było psychologiczne trzęsienie ziemi dla całego wschodu Europy ".

"Nie sądzi pan chyba, że to ja mógłbym zostać nowym papieżem?"

W rozpoczętym 14 października 1978 roku konklawe udział wzięło 111 kardynałów elektorów. Było to drugie w ciągu kilku tygodni konklawe po śmierci Pawła VI i trwającym miesiąc pontyfikacie Jana Pawła I.

Kiedy kardynał Wojtyła przyjechał na konklawe, włoski fotograf zrobił mu całą serię zdjęć. Zdumiony tym metropolita krakowski zapytał go z właściwym dla siebie humorem: "Po co mi pan robi tyle zdjęć? Nie sądzi pan chyba, że to ja mógłbym zostać nowym papieżem?".

Konklawe rozpoczęło się w atmosferze konfrontacji między frakcjami zwolenników dwóch włoskich kandydatów: kardynała Giuseppe Siriego i kardynała Giovanniego Benellego. Sytuację tę purpurat z Hiszpanii Vincente Trancon skomentował następująco: "Bóg poróżnił Włochów i wykorzystał ludzką złość, żeby utrudnić wybór papieża".

W obliczu coraz większych napięć 16 października arcybiskup Wiednia kardynał Franz Koenig przedstawił kandydaturę metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły argumentując: "Ma dopiero 58 lat, ale to nie powinno być przeszkodą; przeciwnie – wiele zyskałby na tym Kościół".

Biały dym o 18.18

"Doczekali się wspaniałego pasterza, którego pokochali". 60 lat temu Wojtyła został biskupem 60 lat temu w... czytaj dalej » Podczas konklawe, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński szepnął kardynałowi Wojtyle: "Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać...". Kardynał Wojtyła został wybrany na papieża w poniedziałek, 16 października 1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru pojawił się nad kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Metropolita krakowski stał się 262. następcą św. Piotra. Ostatnia notatka w prowadzonej przez metropolitę krakowskiego "Księdze czynności biskupich", przesłanej później do Krakowa, brzmi: "Około godz. 17.15 – Jan Paweł II".

Znamienne reminiscencje z konklawe zamieścił papież w swoim testamencie: "Kiedy w dniu 16 października 1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie: 'Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie'. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem jego posłannictwa, jego heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i jego zwycięstwa". "Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję" – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego poprzednika kardynała Augusta Hlonda.

"Powołali go z dalekiego kraju"

Kolegium kardynalskie, które dokonało wyboru, liczyło 111 purpuratów. Wśród kardynałów elektorów tylko 18 było młodszych od kard. Wojtyły. Został on najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku. Zgodnie z kościelną normą określoną przez papieża Pawła VI, w konklawe nie brali udziału purpuraci powyżej 80. roku życia. Wybrany w ósmym głosowaniu. Nieoficjalnie wiadomo, że otrzymał 99 na 111 głosów.

Po godzinie 19.00 nowy papież wyszedł na balkon bazyliki Świętego Piotra i wygłosił przemówienie do wiwatujących tłumów, którym był niemal całkowicie nieznany. Wówczas Jan Paweł II wygłosił słowa, które powtarzano potem wielokrotnie jako najbardziej symboliczne: "Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej". Przemówienie wygłosił w języku włoskim, zastrzegając, jeśli źle mówię w waszym i naszym języku, "to mnie poprawcie", co spotkało się z gorącym przyjęciem przez Włochów zgromadzonych na placu Świętego Piotra.



Eksponat przeklęty. Browning, z którego strzelano do Jana Pawła II, zostaje w Wadowicach W Wadowicach miał... czytaj dalej » Dziennik "Corriere della Sera" tak opisywał wtedy nastrój panujący wśród całkowicie zaskoczonych wiernych na placu: "Wydaje się, że Rzym chce zgotować nowemu papieżowi specjalne przyjęcie, aby mógł się poczuć jak u siebie, żeby wiedział, że znalazł się w mieście, które mu dobrze życzy i nie da mu odczuć oddalenia od jego ojczyzny, jego ludu, jego wiernych".

Po wyborze papieża pochodzącego zza żelaznej kurtyny nie brakowało obaw o przyszłość i słów krytyki wyrażanych zarówno w krajach bloku wschodniego, jak i w samych kręgach watykańskich. Hierarchowie, przede wszystkim Włosi, nie kryli swych wątpliwości, czy nawet uprzedzeń wobec nowego papieża, który przybył z innej części świata, z innymi doświadczeniami i miał – jak zauważali z niepokojem – inną wizję życia Kościoła oraz jego zarządzania.

Watykaniści zanotowali wówczas, że nieufność wobec papieża Polaka odczuwało wielu bardziej postępowych katolików, gdyż postrzegali go jako konserwatystę i tradycjonalistę.

Prasa przypominała, że tylko nieliczni watykaniści w ogóle odnotowali, że Karol Wojtyła był wymieniany wśród "papabili". Gazety pisały, że "szukając swej nowej tożsamości, Kościół dokonał zerwania z przeszłością".

Zapowiedź "polskiej rewolucji w Watykanie"

Już pierwsze dni stanowiły wyraźną zapowiedź tego, co wkrótce nazwano "polską rewolucją w Watykanie". Niespełna dobę po konklawe papież pojechał odwiedzić w rzymskim szpitalu swego ciężko chorego przyjaciela biskupa Andrzeja Deskura.

Ale jeszcze większe zdumienie – biorąc pod uwagę ówczesne sztywne zasady protokołu w Watykanie – wywołało to, że Jan Paweł II spotkał się z dziennikarzami, którzy mogli do niego swobodnie podchodzić i z nim rozmawiać. Tego jeszcze za Spiżową Bramą nie widziano – podkreślano.

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"

Oficjalna inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października. To obecnie dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.



Msza dziękczynna za posługę kard. Dziwisza. "Jan Paweł II przewidywał moją służbę" W Sanktuarium św.... czytaj dalej » Podczas uroczystego homagium kardynałów doszło wtedy do najbardziej symbolicznego wydarzenia: polski papież złożył hołd prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

W homilii Jan Paweł II mówił: "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się!". Te słowa uznano za programową wypowiedź trwającego prawie 27 lat pontyfikatu.

Papież pielgrzym

Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. W czasie pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów, w tym dziewięć do Polski, odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów, co odpowiada 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Pielgrzymki były impulsem do historycznych gestów papieża, wyrażających wolę dialogu i pojednania.

Jako pierwszy papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół luterański, synagogę i meczet. W 1986 roku, mimo sprzeciwu i zastrzeżeń niektórych kościelnych dostojników, zaprosił przedstawicieli wszystkich wyznań i religii do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego.

Zamach na papieża

Po niespełna trzech pierwszych, niezwykle intensywnych latach pontyfikatu, 13 maja 1981 roku papież został ciężko ranny w zamachu na placu Świętego Piotra, gdzie strzały do niego oddał turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca. W grudniu 1983 roku papież odwiedził Agcę w więzieniu w Rzymie. Długo z nim rozmawiał i przebaczył mu.

Był pierwszym papieżem, który jadł z robotnikami obiad w stołówce, zasiadł przy stole z bezdomnymi, odwiedzał ośrodki pomocy dla najuboższych. Niemal każdy z tych gestów powtarzał potem Benedykt XVI, a teraz we właściwym sobie stylu kontynuuje papież Franciszek.



Były włoski prokurator: plan zamachu na Jana Pawła II pojawił się już w 1978 roku Włoski prokurator... czytaj dalej » Przy tej okazji warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II, które wygłosił w homilii z okazji 25. rocznicy pontyfikatu, 16 października 2003 roku. Ojciec Święty wyznał wówczas, że w momencie wyboru silnie odczuwał w swym sercu pytanie, jakie skierował Jezus do Piotra: "Miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" I dodał: "Każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu wpatruję się w to łaskawe spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, aby jak Piotr ze świadomości swej ludzkiej ułomności ze spokojem odpowiadał: 'Panie, Ty wiesz… Ty wiesz, że Cię kocham', a potem podejmować zadania, jakie On sam przed nami stawia".

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 został kanonizowany wspólnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego papieża Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

1966-05-03 - Księża biskupi przed wzięciem obrazu. Widoczni m.in.: metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła (1. z prawej, z pastorałem w ręku) i metropolita poznański ks. arcybiskup Antoni Baraniak (1. z lewej). Fot. NAC/Sygnatura: 19-3-7

Sesja naukowa w katedrze. Widoczni od lewej do prawej: metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła, administrator apostolski diecezji wrocławskiej ks. arcybiskup Bolesław Kominek, metropolita poznański ks. arcybiskup Antoni Baraniak - 1966-11-13 Fot. NAC/Sygnatura: 19-24-19

Obrady Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, w których uczestniczy biskup Karol Wojtyła Fot. Reprodukcja / PAP

Karol Wojtyła jeszcze jako biskup krakowski Fot. Reprodukcja / PAP

Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński błogosławi wiernych zebranych na uroczystościach milenijnych. Widoczni m.in.: metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła (z prawej na pierwszy planie), metropolita poznański ks. arcybiskup Antoni Baraniak (z lewej na pierwszy planie), sekretarz ks. kard. St. Wyszynskiego ks. infułat Władysław Padacz (z lewej za prymasem) - 1966-11-13 Fot. NAC/Sygnatura: 19-24-10

Kardynał Karol Wojtyła na ambonie podczas wygłaszania kazania - 1976 Fot. NAC/Sygnatura: 51-7-2

Karol Wojtyła tuż po wyborze na papieża 14 października 1978 r. Fot. Wikipedia

Sprawozdanie radiowe z Rzymu po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Widoczni od lewej: ksiądz Tadeusz Kirschke, Tadeusz Nowakowski, Andrzej Krzeczunowicz, Jerzy Kaniewicz Fot. NAC/Sygnatura: 36-141-1

Watykan, 23.10.1978 r.. Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński w Auli Pawła VI Fot. Andrzej Kossobudzki Orłowski/PAP

Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1979 roku Fot. NAC/ 53-1-5-3

Przemówienie powitalne przewodniczącego Rady Państwa PRL Henryka Jabłońskiego. Widoczni są również: papież Jan Paweł II, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński i inni - 1979-06-02 Fot. NAC/Sygnatura: 53-1-2-12

Spotkanie papieża Jana Pawła II z władzami PRL w Belwederze. Na pierwszym planie widoczni od lewej: I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz oraz Jan Paweł II Fot. NAC/Sygnatura: 53-1-3-16

Powitanie papieża Jana Pawła II ze społecznością Kalwarii Zebrzydowskiej. Na pierwszym planie widoczny Jan Paweł II. Wokół widoczny tłum mieszkańców miasta. W głębi widoczne dekoracje m.in. godło państwowe i herb Kalwarii Zebrzydowskiej (z lewej) - 1979-06-07 Fot. NAC/Sygnatura: 53-1-8-4

Papież Jana Paweł II żegna Polaków ze schodów samolotu Ił-62 M o numerze rejestracyjnym SP-LBE w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT przed odlotem do Rzymu. Na płycie lotniska widoczni m.in. biskupi, księża, przedstawiciele władz. U dołu widoczni uczestnicy uroczystości, w tym biskupi, pozdrawiający papieża - 1983-06-23 Fot. NAC/53-1-18-12

Papież Jan Paweł II (widoczny za ołtarzem) wygłasza przemówienie do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze. Obok papieża widoczni duchowni. Z lewej widoczne poczty sztandarowe, w głębi widoczne chorągwie kościelne. W grupie duchownych z prawej strony widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (w górnym rzędzie 1. z lewej). Fot. NAC/Sygnatura: 53-1-7-4