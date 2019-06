"Nogi się pode mną ugięły. Wiedziałem, że to największy wróg komunizmu w Polsce"

To był wielki zaszczyt, ale było też trochę strachu, bo esbecja zawsze siedziała wokół mieszkania Jacka - wspominał we "Wstajesz i weekend" Stanisław Trzciński - kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Collegium Civitas. W 1989 roku był zaangażowany w kampanię wyborczą Jacka Kuronia przed częściowo wolnymi czerwcowymi wyborami. - Kiedy pierwszy raz wszedłem do mieszkania Jacka Kuronia i go spotkałem, to nogi się pode mną ugięły, bo wiedziałem, że to jest największy wróg komunizmu w Polsce - dodawał. Swoją historię Trzciński opisał także w Magazynie TVN24.

CZYTAJ: "Siedzieliśmy u Jacka, pijąc zagraniczne whisky. I knuliśmy" >>>

"Siedzieliśmy u Jacka, pijąc zagraniczne whisky. I knuliśmy" Wyobraź sobie, że... czytaj dalej » Wiosną 1989 roku, mając 17 lat, Trzciński zaangażował się w prace sztabu wyborczego Jacka Kuronia w ramach Żoliborskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Jak zaznaczył we "Wstajesz i weekend" w TVN24, głównie pomagał, ale miał poczucie, że współtworzy kampanię wyborczą. - Głównie dlatego, że Jacek Kuroń był kandydatem, a Jacek miał to do siebie, że tak angażował, że faktycznie każdy z nas czuł się współtwórcą i ważnym elementem - podkreślił Trzciński.

"Nogi się pode mną ugięły"

- Kiedy pierwszy raz wszedłem do mieszkania Jacka Kuronia i go spotkałem, to nogi się pode mną ugięły, bo wiedziałem, że to jest największy wróg komunizmu w Polsce i że to jest człowiek, który przesiedział dziewięć lat w więzieniach - przyznał.

- Natomiast jednak, kiedy ma się 17 lat, to te nogi aż tak bardzo się nie uginają, tylko po prostu mamy motyle w brzuchu, bardzo się cieszymy, ale nie mamy tej świadomości aż tak wielkiej, zatem przyjmujemy to po prostu tak, jakby to było naturalne, że jest sprawa do zrobienia - mówił Trzciński, wspominając czas, gdy był zaangażowany w plakatowanie i organizację spotkań kandydatów Solidarności z mieszkańcami Żoliborza.

Przyznał, że to był "wielki zaszczyt", ale jak dodał, "było też trochę strachu, bo esbecja zawsze siedziała wokół mieszkania Jacka".

"Jak się to zawali, my się skompromitujemy. Ale dla Polski będzie to katastrofa" Kuroń zaczynał... czytaj dalej » - W ogóle nie było oczywiste, że przecież Solidarność wygra. Tego nikt nie wiedział. Przede wszystkim wszyscy myśleli, że to zostanie przerwane w pewnym momencie. Że jeżeli Solidarność wygra, to znowu będzie coś w rodzaju stanu wojennego. A poza tym, że będzie to [częściowo wolne wybory 4 czerwca - przyp. red.] sfałszowane - wspominał.

- Było milion scenariuszy, ale ten jeden, że to się uda, nie był najbardziej prawdopodobny - zaznaczył.

"Przejście z beznadziei do gigantycznych igrzysk"

Trzciński ocenił, że w "wybuchu poczucia wspólnoty i dużej nadziei [w 1989 roku - red.], również bardzo duży udział miał koszmarny czas wcześniej".

- Nie wolno było wyjeżdżać z kraju, nie było nic w sklepach i rzeczywiście tej nadziei znikąd i [był - red.] Związek Sowiecki, który kontroluje wszystko, co się dzieje w Polsce - przypomniał.

- Jeśli się o tym nie pamięta, to trochę się nie rozumie, dlaczego niektórzy świętują [rocznice wyborów 4 czerwca - red.] tak radośnie, toastami. Myślę, że młodzi ludzie trochę nie rozumieją tego kontekstu, że to było bardzo ostre przejście. To było praktycznie z miesiąca na miesiąc przejście z beznadziei do gigantycznych igrzysk, które naprawdę się odbyły, kompletnie niezależnie od tego, jak się ocenia Okrągły Stół - podkreślił Trzciński.

Oglądaj Wideo: tvn24 Stanisław Trzciński o zaangażowaniu w prace sztabu wyborczego Jacka Kuronia