Zarabiali tysiące euro przy Checkpoint Charlie. W 30-lecie upadku Muru dostali zakaz

Video: tvn24

Sikorski w Berlinie. "25 lat temu byliśmy tutaj z żoną"

11.09 | - Mam podwójną sytuację, że mogę być dziś, tutaj w Berlinie w rocznicę upadku muru berlińskiego. Urzędową, bo zaproszenie mojej osoby jest uznaniem wkładu Polski w to, co się stało tutaj - mówił Radosław Sikorski podczas obchodów 25. rocznicy obalenia muru berlińskiego. - Bez Solidarności, rządu Mazowieckiego, bez przyjęcia przez Polskę uchodźców z NRD, ściana pewnie runęłaby w inny sposób. Ale mam też osobistą satysfakcję, bo 25 lat temu byliśmy tutaj z żoną - dziennikarze - i opisując to, co tu się działo zaprzyjaźniliśmy się, więc mamy dziś pełen wspomnień - dodał.

