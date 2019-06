Przyszedł długi weekend i "żółtych kamizelek" na ulicach mniej





»

W całej Francji - według szacunków MSW tego kraju - w sobotniej, 27. akcji "żółtych kamizelek" wzięło udział około dziewięciu i pół tysiąca osób. Na ulice Paryża wyszło półtora tysiąca ludzi. To najniższa z dotychczasowych liczba uczestników tego trwającego od miesięcy, cyklicznego protestu. - Latem może być uśpienie, ale ruch rozpocznie działania na nowo we wrześniu - przekonywała jedna z uczestniczek protestu.

Agencja Reutera pisze, że na tak niską frekwencję w sobotnich demonstracjach mógł mieć wpływ trwający we Francji długi weekend i wysokie temperatury. Agencja zaznacza przy tym, że liczba uczestników cotygodniowych akcji spadała przez cały maj.

Początkowo w sobotnich pochodach brało udział w skali całej Francji nawet ponad 300 tysięcy osób.

"Żółte kamizelki" tracą impet. Najniższa frekwencja w historii ruchu W całej Francji w... czytaj dalej » - Nie poddajemy się! Media podają, że nasz ruch umarł, ale nie mają racji - powiedziała 53-letnia Sandrine z przedmieść Paryża, cytowana przez stację France 24. Kobieta dodała, że uczestniczyła w demonstracjach "żółtych kamizelek" w każdą sobotę od 17 listopada 2018 roku. - Latem może być uśpienie, ale ruch rozpocznie działania na nowo we wrześniu - dodała.

Podczas sobotniego marszu w stolicy Francji protestowano między innymi przeciwko przemocy ze strony policji. Akcja przebiegła spokojnie. Do potyczek między demonstrującymi a policjantami doszło natomiast w Tuluzie. Policjanci użyli wobec agresywnych protestujących gazu łzawiącego.

"Nieuzasadnione" użycie broni

Trwające od listopada akcje wywołały we Francji debatę na temat taktyki francuskich sił bezpieczeństwa i broni używanej przez policję, gdy dochodzi do ekscesów i przemocy. Za "nadmierne i nieuzasadnione" stosowanie siły wobec manifestantów potępił rząd francuski między innymi Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

26. sobota "żółtych kamizelek" na ulicach Francuskie MSW... czytaj dalej » W piątek prokurator Paryża Remy Heitz zapowiedział, że policjanci i żandarmi, którzy użyli "nieuzasadnionej" i "nieproporcjonalnej" siły wobec protestujących staną przed sądem.

Coraz niższa frekwencja

Według MSW Francji w ubiegłym tygodniu w akcjach protestu wzięło udział w Paryżu 2,1 tysiąca osób, a w całym kraju - ok. 12,5 tysiąca ludzi. Dane francuskich władz były podważane przez organizatorów demonstracji, według których w sobotę 25 maja na ich wezwanie na ulice wyszło ponad 35 tysięcy ludzi.

Ruch "żółtych kamizelek" od ponad pół roku protestuje przeciwko reformom społecznym i gospodarczym rządu prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Mimo obniżającej się frekwencji cotygodniowe demonstracje antyrządowe mocno osłabiły notowania Macrona.