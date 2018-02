200 policjantów w akcji. Zatrzymani podejrzani o wysadzanie bankomatów

Foto: CBŚP, Lubuska Policja Video: Lubuska Policja

8 osób zatrzymanych w sprawie wysadzania bankomatów

06.02. | To była akcja na szeroką skalę. Zaangażowano w nią 200 policjantów. Wszystko po to, by żaden z podejrzanych im się nie wymknął. W kilkunastu miejscach jednocześnie na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego zatrzymało członków dwóch grup przestępczych zajmujących się wysadzaniem bankomatów i kradzieży z nich pieniędzy. Przez pięć lat mogły one kraść nawet 15 mln zł.

