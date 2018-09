17 lat temu terroryści uderzyli w Nowym Jorku

29.06.2017 | Niemczyk: wszystkie organizacje terrorystyczne chętnie by powtórzyły...

Video: Fakty z zagranicy

29.06.2017 | Niemczyk: wszystkie organizacje terrorystyczne...

Najgłośniejszym zamachem terrorystycznym w ciągu ostatnich lat był atak World Trade Center, dlatego wszystkie organizacje terrorystyczne, gdyby miały taką możliwość, chętnie by to powtórzyły - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Piotr Niemczyk. Ekspert ds. bezpieczeństwa zaznaczył przy tym, że nie sądzi by ataki na lub z wykorzystaniem samolotów były "podstawowym kierunkiem myślenia" terrorystów. - Terroryści szukają technologii, które nie są jeszcze znane - podkreślił. Zgodził się z nim Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas.

»