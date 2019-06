Kokaina warta miliard dolarów. "Jedna z największych konfiskat w historii USA"

Foto: 2019 Cable News Network All Right Reserved Video: 2019 Cable News Network All Right Reserved

Rekordowy przemyt kokainy w Filadelfii

19.06 | Amerykańska policja przejęła w porcie w Filadelfii ponad 16 ton kokainy o wartości miliarda dolarów. To jedna z najbardziej spektakularnych takich akcji w historii USA. "To jedna z największych konfiskat narkotyków w historii USA. Taka ilość tego narkotyku mogłaby zabić miliony - MILIONY - ludzi" - napisał na Twitterze prokurator federalny w Filadelfii William McSwain.

»