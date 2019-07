"Włamał się i zaatakował nożem małżeństwo". 16-latek z zarzutami





16-latek miał zakraść się w nocy do jednego z domów i zaatakować nożem małżeństwo 40-latków. Zadał obojgu po kilka ciosów nożem – podała prokuratura w Łańcucie (Podkarpacie). Nastolatek usłyszał już zarzut dwukrotnego usiłowania zabójstwa.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę w Kosinie koło Łańcuta. Według wstępnych ustaleń prokuratury, małżeństwo F. - oboje w wieku ok. 40 lat - zostało obudzone w środku nocy hałasem dochodzącym z balkonu.

- Gdy mężczyzna poszedł sprawdzić, co jest źródłem hałasu, do ich sypialni wtargnął zamaskowany mężczyzna. Napastnik w trakcie szarpaniny zadał właścicielowi kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha. Następnie, gdy mężowi chciała pomóc żona, również i ona została przez napastnika ugodzona kilkakrotnie nożem w okolice brzucha – wyjawił Dariusz Sudak, zastępca prokuratora rejonowego w Łańcucie.

Następnie, jak podają śledczy, napastnik uciekł tą samą drogą, którą dostał się do środka, czyli przez balkon i przystawioną do niego drabinę. W tym czasie zaatakowanej kobiecie udało się wezwać policję.

W trakcie zdarzenia w domu obecne były dwie córki zaatakowanej pary w wieku 3 i 6 lat.

Prokurator dodał, że małżonkowie trafili do szpitala, gdzie przeszli operacje. Ich stan jest określany jako poważny.

Policja pod nadzorem prokuratora ustaliła, że sprawcą jest 16-letni mieszkaniec tej samej miejscowości.

- Obecnie prowadzone są w dalszym ciągu czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy. Nie ma jednak na razie możliwości wykonania czynności z udziałem pokrzywdzonych – zaznaczył prok. Sudak.

16-latkowi prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa małżeństwa F.

Prokurator dodał, że z uwagi na wstępny charakter postępowania dotychczas nie ustalono faktycznych pobudek, jakimi kierował się podejrzany.

Ze względu na jego wiek, sprawa zostanie przekazana do właściwego Sądu Rodzinnego w Łańcucie, który, jak zapowiada prokuratura, "podejmie stosowne decyzje co do nieletniego".

Prokurator zastrzegł jednocześnie, że prokuratura będzie wnioskować o przekazanie jej tej sprawy do dalszego prowadzenia zgodnie z art. 10 § 2 kk, na podstawie którego nieletni może odpowiadać jak dorosły.