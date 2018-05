"Jednego dnia pozujesz przed Pałacem, 22 lata później wychodzisz za księcia"

Foto: @kensingtonroyal / Instagram Video: TVN24 BiS

Podsumowanie książęcego ślubu

21.05| Bim Łukasza Kijka o ciekawostkach związanych z książęcym ślubem. Zabytkowy jaguar był na prąd, pierwszy taniec to jive do "Dance with somebody", pierścionek Meghan był Diany a na afterparty przywieźli pizzę i grał dj. Wszystkie rzeczy, które umknęły Wam podczas oglądania książęcego ślubu.

»