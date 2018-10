23-latek nie żyje, 15-latka w ciężkim stanie. Trafili do szpitala z objawami zatrucia

Foto: tvn24 Video: tvn24

Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego...

12.10| Nie wiadomo, co dokładnie wzięli i w jakiej ilości. 23-latek i 15-latka trafili do szpitala z objawami otrucia. Dwa dni później mężczyzna zmarł. - Mógł znajdować się pod wpływem amfetaminy. Co było przyczyną jego zgonu i dlaczego dziewczyna trafiła do szpitala z objawami zatrucia, to jest do ustalenia w toku postępowania - mówi Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury.

»