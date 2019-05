Szczyt "Together for Europe" w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej





Dokładnie 15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji na Zamku Królewskim odbędzie się szczyt "Together for Europe - High Level Summit". W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego wezmą udział przedstawiciele państw, które od 2004 roku weszły do Unii.

Szczyt rozpocznie się w środę po godzinie 10 od powitania premierów i przedstawicieli państw przez szefa polskiego rządu.W Warszawie pojawią się reprezentanci rządów Cypru, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier.

Następnie odbędzie się sesja robocza oraz lunch. Będzie też spacer w ogrodach zamku. Po nim zaplanowano konferencję premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Rumunii Vioricy Dancili.

Z kolei prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Pikniku Europejskim w Puławach. Para prezydencka spotka się z mieszkańcami. Zaplanowano też gry, zabawy i koncerty. Dostępne będą także mobilne punkty informacyjne dotyczące funduszy europejskich.

Piętnastą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej świętować będzie również wiele innych miast. W Warszawie w ramach "Festiwalu Europejskiego" odbędzie się m.in. piknik na Krakowskim Przedmieściu.

Imprezę zakończy koncert oraz pokaz w Multimedialnym Parku Fontann. W Gdańsku, zaplanowano m.in. wspólne śpiewanie hymnu Polski i Unii Europejskiej, a później koncert "Zjednoczeni w różnorodności - 15 lat Polski w UE".

"Oda do radości" ma także zabrzmieć na Starym Rynku w Poznaniu.

Orędzie prezydenta

We wtorek prezydent Andrzej Duda w orędziu w związku z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej mówił, że "Europa to my, Unia Europejska to my". - Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski. Naszym celem i zadaniem jest nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie - powiedział prezydent.

- Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski - dodał.

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku - Chorwacja.